EX ANORESSICA "GUARITA" CON LA DIETA LEMME/ Lite in diretta tv, Vladimir Luxuria: “Venduta” (Domenica Live)

Domenica Live, la lite choc

Francesca è un'ex anoressica, di recente convolata a nozze con il suo Mattia grazie ad Alberico Lemme. Quest'ultimo è il controverso farmacista artefice della dell'omonima dieta e che tanto fa discutere nei salotti televisivi, a partire da Domenica Live. Nella lunga parentesi dedicata alla dieta Lemme, la neo coppia di sposini è stata accolta in studio per raccontare la propria esperienza e soprattutto come la loro vita sia cambiata dopo aver intrapreso il percorso alimentare tanto discusso e che promette di far perdere peso e restare in forma senza il disastro della pelle in eccesso. In realtà, Francesca e Mattia non hanno bisogno di perdere peso poiché entrambi già magri (lui è un culturista). Ciò che ha sconvolto sollevando il caos in studio sono state però le dichiarazioni, prima di Lemme e poi della stessa giovane cadetta. "Faccio guarire dall'anoressia", ha esordito il farmacista quasi in apertura di trasmissione. A farle eco è poi stata poco dopo anche la ragazza, a sua detta testimone del percorso di rinascita intrapreso grazie a Lemme, il quale ha anche celebrato le sue nozze.

LE DICHIARAZIONI CHOC: “LUI MI HA SALVATO LA VITA”

"Lui mi ha salvato la vita, lui è il testimone migliore che potevamo scegliere", aveva detto alle telecamere della trasmissione Domenica Live, in abito da sposa, il giorno in cui è convolata a nozze. A parlare è un'ex anoressica, al centro di un controverso dibattito in studio. Lei sostiene con forza di aver sofferto di anoressia e di essere guarita grazie al piano alimentare di Lemme. Nulla di più falso, secondo il professor Lorenzetti, in collegamento con la trasmissione, che ha invece ribadito come una dieta simile non possa affatto guarire da una malattia grave come l'anoressia. A prendere le distanze dalle dichiarazioni della ragazza anche la conduttrice Barbara d'Urso, così come molti altri ospiti presenti in studio, tra cui Vladimir Luxuria, che ha dato dei venduti ad entrambi i neo sposini. "Quanto vi ha pagato per dire questo?", ha urlato Vladimir. "Mi ha pagato con la vita", ha replicato ancora Francesca, artefice di una lite choc in diretta tv sul delicato argomento dell'anoressia. Un momento di televisione certamente spiacevole in quanto artefice di un messaggio certamente errato. Nonostante le voci contrarie, la ragazza in abito da sposa ha ribadito di essere guarita grazie a Lemme e di poterlo dimostrare con alcune foto lasciate in redazione. Immagini che, fortunatamente, non sono state trasmesse per non continuare a dare un messaggio sbagliato ai telespettatori di Canale 5.

