Emma Marrone/ Incontra un suo hater: come andrà il faccia a faccia? (Le Iene Show)

Emma Marrone (Foto: da Wikipedia)

Emma Marrone sarà la grande protagonista della nuova puntata de Le Iene Show, che andrà in onda oggi, domenica 8 ottobre, in prima serata su Italia 1. La cantante pugliese avrà un faccia a faccia con un suo hater: la Iena Mary Sarnataro ha organizzato un incontro tra l'artista e un ragazzo che in diverse occasioni l'ha offesa. Come si comporterà il giovane di fronte ad Emma Marrone? Sui social network ha scritto diversi commenti offensivi nei confronti dell'artista salentina. Sarà curioso anche scoprire la reazione di quest'ultima al faccia a faccia organizzato dalla trasmissione condotta stasera da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Recentemente comunque Emma Marrone ha fatto parlare di sé per il suo look. Oltre a essere una delle popstar italiane più apprezzate, è diventata anche un punto di riferimento in fatto di moda. Il suo stile rock incanta i fan, che si rivolgono a lei anche per ricevere consigli. Ma l'artista, molto attenta alla cura del suo aspetto fisico, non rinuncia al gusto del buon cibo, quindi associa l'allenamento ad una sana alimentazione per restare al top della forma. Quest'ultima del resto è fondamentale anche per il suo lavoro: dopo aver trascorso le vacanze tra Salento, Ibiza e Sicilia, è tornata in sala prove per lavorare al suo nuovo album. I fan devono aspettare ancora un po' prima di accogliere il nuovo disco di Emma Marrone, che comunque li sta tenendo aggiornati attraverso i suoi profili social.

EMMA MARRONE, IL RAPPORTO CON PUBBLICO E FAN

Il rapporto tra Emma Marrone e il suo pubblico è più stretto che mai, ma non mancano i problemi. L'odio social ha colpito anche la cantante salentina, finita nel mirino degli haters. Uno di questi è stato rintracciato da Le Iene Show, che hanno realizzato un servizio per metterlo faccia a faccia con l'artista. Quando si è molto presenti sui social si può finire nel mirino di chi, nascosto dietro una tastiera, pensa di poter dire quello che gli pare. Ma Emma Marrone non si è mai fatta condizionare da ciò, infatti condivide sui suoi profili molti dettagli della sua vita privata e lavorativa, piccoli e grandi successi quotidiani. Quando si tratta di difendere idee e principi con i quali è cresciuta da bambina, poi, si conferma la donna coraggiosa e determinata che sembra. Oltre che essere un'icona di stile, è anche un'artista molto intelligente, anche per questo è particolarmente stimata da colleghi e addetti ai lavori. La sua carriera sta attraversando un momento positivo, ma ora sta entrando in una fase che potrebbe essere molto ricca di novità. Anche per questa ragione negli ultimi tempi è apparsa emozionata, oltre che pronta a vivere con entusiasmo e al massimo tutte le esperienze che sono all'orizzonte, consapevole di poter contare sull'importante sostegno della sua famiglia e dei suoi fan, un binomio fondamentale per l'artista pugliese.

