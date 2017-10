GIAMPIERO VENTURA/ “L’obbligo di vincere non è una novità” (Che tempo che fa)

Che tempo che fa

RINNOVO DEL CONTRATTO FINO AL 2020

In questa nuova puntata di Che tempo che fa tra gli ospiti del commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio Gian Piero Ventura. Per Ventura questo non è un momento semplicissimo in ragione della netta sconfitta per 3-0 subita per mano della Spagna a Madrid nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 in Russia. Un ko che non solo ha messo in discussione la partecipazione degli Azzurri alla fase finale della manifestazione FIFA ma anche minato il consenso popolare di cui nutriva il ct per via della discussa scelta di affrontare le furie rosse a casa loro con soli due centrocampisti di fatto concedendo tanto spazio ai palleggiatori spagnoli. Tuttavia il suo posto alla guida della Nazionale non sembra essere per nulla in discussione soprattutto in ragione del rinnovo di due anni appena firmato con i vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

GIAMPIERO VENTURA, “UNA DELLE MIGLIORI SETTIMANE DI LAVORO”

Il commissario tecnico Giampiero Ventura nel corso della conferenza stampa pre Italia – Macedonia ha parlato anche e soprattutto della pressione che c’è nell’ambiente Azzurro per una squadra che per blasone e tradizione è sempre obbligata a vincere. Inoltre si è parlato della qualificazione ai Play Off e delle polemiche delle ultime settimane. Questi alcuni dei passaggi più significativi della conferenza stampa: “E’ stata una delle settimane di lavoro migliori da quando sono c.t. e l’obbligo di vincere non è una novità: anche alla mia prima partita da c.t. con Israele eravamo obbligati a vincere.. Saranno fondamentali l’entusiasmo e la voglia con cui si affronterà questa partita. E dobbiamo andare a prenderci punti per avere una posizione privilegiata nel playoff. Lo sappiamo, abbiamo lavorato su questo.. Belotti? Uno dei tanti assenti, perché anche le assenze a centrocampo non sono poche, e da poco. Auguro a Zaza, che si infortunato oggi, e anche a lui di guarire il prima possibile: possibilmente per novembre..”.

