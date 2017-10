GIANNI MORANDI/ I successi, l’amore e il ritorno alla recitazione: l'artista da Barbara d'Urso (Domenica Live)

Gianni Morandi ospite di Domenica Live

Descrivere in poche parole chi è Gianni Morandi è un'impresa ardua: cantante, attore, star del web. E' tutto questo e molto altro ancora. Oggi il camaleontico artista, protagonista in queste settimane della fiction di Canale 5, L'Isola di Pietro, sarà ospite della trasmissione Domenica Live, condotta da Barbara d'Urso. La padrona di casa ha promesso un'intervista molto ricca in cui non mancheranno ovviamente le consuete sorprese, le clip dei momenti salienti che hanno interessato la sua carriera intensa e ovviamente quelle sulla vita privata, in particolare il suo legame con l'amata ed inseparabile Anna. Di recente Gianni Morandi è tornato ad uno dei suoi grandi amori: la recitazione. Dallo scorso 24 settembre è uno dei protagonisti di Canale 5 con la serie prodotta da Luxe Vide in cui dopo 20 anni dall'ultimo set è tornato a indossare i panni di attore. Emozione ma anche un po' di paura per il celebre artista amatissimo da intere generazioni. Nella fiction Mediaset Morandi indossa i panni di Pietro, un pediatra nonché punto di riferimento per la comunità di Carloforte, scossa da alcuni misteri. Un personaggio che gli è stato cucito addosso, come ha dichiarato lo stesso attore-cantante a Panorama. "Ammetto che i primi giorni ero un po’ preoccupato, poi mi sono lasciato andare", aveva confessato. Ed a quanto pare il risultato è eccellente, anche dal punto di vista degli ascolti.

ATTESA PER IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

Gianni Morandi è pronto a sottoporsi ad una delle celebri d'Urso-interviste, in qualità di ospite speciale, oggi a Domenica Live. Non solo il ritorno alla recitazione ma anche alla musica: per l'artista di Monghidoro questo è davvero un momento magico dal punto vista professionale. Nei giorni scorsi è stato lanciato il nuovo singolo dal titolo Dobbiamo fare luce, che farà da apripista al suo nuovo lavoro discografico in uscita il prossimo 17 novembre. Un titolo importante, quello dato all'album, D'amore e d'autore e che è stato anticipato proprio dal brano scritto per lui dal collega Ligabue. Quasi certamente, nel corso della sua ospitata a Domenica Live non mancherà uno spazio dedicato alla sua musica, dai più grandi successi che hanno caratterizzato la sua carriera, fino all'ultimo singolo che anticipa il nuovo album di Gianni Morandi e che si prospetta ricchissimo di collaborazioni. Nei crediti, infatti, troviamo anche i nomi di Elisa, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi ed alcuni nomi amatissimi in questo momento anche dagli ascoltatori più giovani, del calibro di Levante, Ermal Meta e Tommaso Paradiso.

