Ghali/ Video, il nuovo fenomeno del rap italiano (Che Tempo Che Fa)

Ghali, rapper di Ninna Nanna, ospite a Che Tempo Che Fa (LaPresse)

Oggi 8 ottobre 2017 in onda su Rai 1 la terza puntata di Che Tempo Che Fa, il rapper Ghali tra gli ospiti del salotto di Fabio Fazio. All'anagrafe Ghali Amdouni, il rapper italiano di origini tunisine è tra i cantanti più in voga del momento e con la hit Ninna Nanna ha superato i 65 milioni di visualizzazioni su Youtube. Una carriera in ascesa per il 24enne di Milano, che ai microfoni di Repubblica ha commentato così l'esplosione della sua musica: "Secondo me è un mix di cose. Certe volte ci dimentichiamo che bisogna veramente saper entrare in testa alla gente. Quando ho conosciuto Antonio (Antonio Dikele Di Stefano, scrittore italiano di origini angolane, ndr), avevo pezzi sparsi, ritagli di canzoni, e lui mi ha chiesto di farglieli sentire. Alla fine mi dice: "Tu ora smetti di cercare lavoro". E ci siamo messi a studiare il mood giusto per fare le cose". Stromae e Michael Jackson hanno avuto una forte influenza sul rapper meneghino, che lo scorso 26 maggio ha pubblicato il suo primo album, "Album".

GHALI, IL SEGRETO: LA MAMMA

Un innovatore del genere rap, pronto ad affrontare temi duri ma senza cadere nell'eccesso. Ed al centro, come rivela lo stesso Ghali, la figura della madre: "Veramente lei ha fatto di tutto per me. Di tutto. Non so spiegarti, ma ho un'immagine. Io nella tempesta del deserto e mia madre che si para davanti per difendermi dalla sabbia. Io e lei abbiamo un incredibile rapporto di amicizia perché siamo cresciuti insieme. Le racconto proprio tutto della mia vita. Alle altre madri immagino crei preoccupazione che un figlio diventi un artista e quando dice: voglio fare il cantante, vanno in disperazione. Mia mamma no, anzi. È stata lei a inculcarmi la musica. Cosa mi ha inculcato? Quando ero piccolo e lei usciva con mio padre, mi metteva davanti alla tv con una cassetta di Michael Jackson e io mi dimenticavo di tutto. Mi giravo e vedevo che i miei non c'erano. In realtà eravamo tutti "complici": spesso io giravo con loro in macchina. Però capitavano momenti in cui non potevano proprio portarmi e io stavo con Michael Jackson. Sono cresciuto con Michael", rivela a La Repubblica.

TRA RAP E VITA PRIVATA

Genitori tunisini, l'adolescenza trascorsa nella periferia milanese di Baggio che lo ha influenzato ("La maggior parte dei testi viene stando in mezzo alla gente, ma ora è praticamente impossibile. Questa cosa mi distrugge. Per strada mi beccano") ed una carriera ricca di successi davanti a se: Ghali è pronto a crescere ed a diventare uno dei punti di riferimenti della musica e del rap nostrano. 1º settembre 2017 è uscito come singolo Habibi (prodotto da Charlie Charles), anticipato il mese precedente dal relativo videoclip, ed è ora pronto a deliziare i suoi fan con nuovi successi.

Vita professionale che procede, quella privata è stata invece un po' limitata dalla fama: "Esco meno. I miei amici si scrivono con le ragazze, io non posso più perché fanno screenshot. Hai paura persino a stare con una ragazza, temi che faccia foto mentre dormi e le pubblichi...". Appuntamento a Che Tempo Che Fa con l'intervista del conduttore Fabio Fazio l'enfant prodigee del rap italiano: ore 20,30, Rai 1.

