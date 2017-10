Grande Fratello Vip 2017/ Ed. 2, news dalla Casa: Belen e Soleil entrano in casa, sorprese e lacrime in arrivo

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

Lunedì sera ci attende una puntata del Grande Fratello Vip davvero ricca di sorprese. I telespettatori non rimpiangeranno i colpi di scena di lunedì scorso, visto che la quinta diretta vedrà molti confronti emozionanti e importanti rivelazioni in diretta. Grazie al promo ufficiale, sappiamo con certezza che nella Casa entrerà finalmente Belen Rodriguez. La showgirl è pronta a rivedere i suoi fratelli e probabilmente si parlerà di ciò che è accaduto in questi giorni nella Casa e della pioggia di critiche e polemiche sorte su Jeremias Rodriguez. Il pubblico del Grande Fratello Vip continua a chedere alla produzione e in particolare ad Alfonso Signorini che il fratello di Belen sia redarguito a dovere o addirittura squalificato per le parole forti avute nei confronti di Simona Izzo, di Daniele Bossari e di altri. Che la questione venga quindi affrontata proprio con la presenza in casa di Belen?

BELEN E SOLEIL: BRUTTE NOTIZIE NELLA CASA?

Ma non è l'unica sorpresa che ci attende lunedì in prima serata su Canale 5. In questi giorni Luca Onestini è sempre più triste per non aver ricevuto dalla sua fidanzata Soleil Sorgè alcun gesto, segno o dedica a differenza di tutti gli altri concorrenti della Casa. L'ex tronista di Uomini e Donne è ancora in attesa di un aereo con un messaggio dalla sua fidanzata ma non sa che ciò che sta accadendo fuori è ben diverso da ciò che lui crede. Si parla di un imminente addio tra i due, sia per la rivelazione di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca, che ha svelato di averlo sentito proprio poco prima del suo ingresso nella Casa; sia per gli incontri "segreti", a quanto pare, della Sorgè con Marco Cartasegna. Lunedì in studio arriverà finalmente il confronto che tutti attendono e chissà che proprio in diretta non arrivi l'addio dei due, tra emozioni contrastanti e lacrime. Lo spettacolo, insomma, è assicurato!

