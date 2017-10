L'ISOLA DI PIETRO / Anticipazioni dell'8 ottobre 2017: Elena non potrà nascondere l'amore per Alessandro

L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta su Canale 5

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio de L'Isola di Pietro, in prima Tv su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Elena si trova ancora con Caterina e riesce a convincerla a tornare con lei a Carloforte, con la promessa che il padre non rivelerà il suo segreto a nessuno. Una volta ritornata a scuola, Caterina inizia invece a diventare un bersaglio degli altri ragazzi e può contare solo sulla protezione di Fabrizio, che tuttavia non riesce a frenare le critiche. Intanto, Alessandro continua le indagini seguendo la pista della droga ed ordina che tutti coloro che erano presenti alla festa si sottopongano a dei test anti-droga. Quella notte, Matteo ruba i campioni prelevati a tutti gli amici ed impedisce così che le autorità scoprano la verità. In seguito, Alessandro decide di estromettere Elena dalle indagini perché è convinto che non si possa fidare di lei, dato che in precedenza non l'ha informato di aver trovato Caterina. Le indagini si stringono poi attorno a Marcello, fra le conoscenze di Samuele e colui che in passato gli forniva la droga. Risulta inoltre che attualmente lavori alla Tonnara, particolare che potrebbe implicare un suo coinvolgimento nell'incendio e confermato dal successivo ritrovamento di tanti soldi nella propria abitazione. Il denaro conduce tra l'altro a Samuele, che tuttavia rivela ad Alessandro di aver voluto finanziare gli studi del fratello dell'amico, Riccardo. Il Vice Questore tuttavia non crede alle sue parole ed è sempre più convinto che sia colpevole. Data l'assenza dei campioni, Pietro suggerisce alle autorità di eseguire il test su Diana, che si trova ancora in coma, riuscendo ad ottenere un risultato positivo. Riccardo quindi è messo con le spalle al muro e confessa di aver portato la droga alla Tonnara la sera del party. Anche Marcello conferma che la cocaina fosse sua, ma giura di essere andato alla Tonnara solo per recuperare il tutto e di averla venduta in seguito al fratello di Alessandro. Nel frattempo, Pietro continua a pensare alle parole che Elena ha detto a Caterina qualche giorno prima, riguardo al fatto che in passato è rimasta incinta. La figlia decide così di rivelargli ogni particolare, ma senza ammettere che la bambina che ha dato alla luce è proprio Caterina. Riferisce invece al padre di essere fuggita a Londra per partorire e di aver trovato una famiglia che prendesse in affidamento la neonata. Pietro tuttavia non le crede e scopre invece che nello stesso periodo anche Grazia ha raggiunto Londra, concludendo che si tratta della persona che ha aiutato Elena con la bambina. Anche se la figlia alla fine ammette tutto su Caterina, continua però a rifiutarsi di informare la ragazza sulla verità. Quest'ultima invece scopre che i genitori hanno deciso di spostarsi verso Cagliari alla fine delle indagini e decide di fuggire ancora, trovando ospitalità in casa di Pietro. Quella notte, un uomo entra invece nella stanza di Diana e conferma ad un'altra persona al telefono che si assicurerà che non possa parlare.

L'ISOLA DI PIETRO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 OTTOBRE 2017

Nel terzo episodio de L'Isola di Pietro, la situazione si complicherà ulteriormente. Abbiamo lasciato Diana in forte pericolo, ma le anticipazioni rivelano che riuscirà a sfuggire a chi sta cercando di ucciderla. Per evitare il peggio, Diana dovrà infatti creare al volo uno stratagemma che le permette di allontanarsi dalla struttura il più in fretta possibile. Fingerà infatti di aver dimenticato ogni particolare della propria vita a causa del coma, riuscendo così a sviare i possibili assassini. Elena invece continua a darsi da fare per aiutare Caterina, che continua a rimanere la principale indiziata per l'incendio della Tonnara. Il bacio che Elena e Alessandro si sono scambiati non finirà inoltre nel vuoto, dato che l'attrazione fra i due sarà sempre più evidente. Soprattutto agli occhi di Giovanni, che si presenterà a Carloforte per fare una sorpresa ad Elena.

