L'UOMO DEI SOGNI/ Su Iris il film con Kevin Costner e Ray Liotta (oggi, 8 ottobre 2017)

Il film L'uomo dei sogni va in onda su Iris oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 23.20. La pellicola (titolo originale: Field of Dreams) è stata prodotta nel 1989 ed è stata diretta da Phil Alden Robinson. Nel cast sono presenti attori molto conosciuti e apprezzati sia dal grande schermo che dal pubblico di casa come Kevin Costner, Ray Liotta, Amy Madigan, James Earl Jones e Gaby Hoffmann. Ray Liotta, che nel film interpreta Joe Jackson, è un attore americano molto noto per aver preso parte a pellicola di successo come La formula della felicità, Sin City - Una donna per cui uccidere, Stretch - Guida o muori e Notte folle a Manhattan. L'uomo dei sogni riscosse un successo strepitoso, aggiudicandosi tre nomination ai Premio Oscar del 1990. È inoltre considerato uno dei migliori film fantasy di tutti i tempi. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

Ray Kinsella è un giovane agricoltore americano che si è appena trasferito con la sua famiglia nell'Iowa. Una sera, mentre passeggia sul suo terreno, sente una voce misteriosa che lo invita a costruire un campo da baseball. Inizialmente impaurito, Ray inizia realmente ad asseconda il volere della vocina. Poco dopo scopre che la voce udita quella sera appartiene a Joe Jackson, leggenda del baseball americano degli anni 20. Assieme a lui, appaiono sul campo anche gli altri compagni di squadra di Jackson, i Chiacago White Sox. La squadra, nel 1919, venne squalificata perché accusata di aver venduto il risultato di un partita. Dopo la costruzione del campo da baseball e l'apparizione dei Chicago White, Ray sente di non aver concluso la missione. Così si mette alla ricerca di alcune persone, come Terence Mann. Quest'utlimo è uno scrittore freelance che ormai ha abbandonato la sua carriera. Come se non bastasse, Ray riesce a contattare Archibald Graham, un giocatore di baseball, attraverso una strana chiacchierata ambientata nel 1972. Entrambi i personaggi sono collegati al padre di Ray, un grande fan dei Chiacago White Sox, morto diverso tempo prima. Ray capisce che con l'aiuto dei suoi amici "immaginari" potrà finalmente rivedere suo padre, per dirgli tutto quello che non era riuscito ad esprimere quando l'uomo era in vita.

