LA FAMIGLIA BELIER/ Su Rai 3 il film con Louane Emera e Karin Viard (oggi, 8 ottobre 2017)

NEL CAST LOUANE EMERA E KARIN VIARD

Questa sera, domenica 8 ottobre 2017, alle 21.15 su Rai 3 va in onda il film La famiglia Belier. La pellicola del 2014 è stata diretta dal regista Eric Lartigau (Scatti rubati, Prestami la tua mano, Pistole nude) e interpretata da Louane Emera (giovane cantante francese qui al suo debutto sul grande schermo), Karin Viard (Potiche - La bella statuina, Lolo - Giù le mani da mia madre, Delicatessen) e Francois Damiens (Dikkenek, Les cowboys, Dio esiste e vive a Bruxelles). La protagonista Louane Emera è stata selezionata dal regista che l'ha vista in televisione tra i concorrenti della trasmissione The Voice, nell'edizione francese. La famiglia Belier ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in particolare grazie all'interpretazione di Louane Emera. Quest'ultima ha vinto un Premio Cesar, i maggiori riconoscimenti cinematografici francesi, come miglior promessa femminile e un Premio Lumiere nella stessa categoria.

LA FAMIGLIA BELIER, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Rodolphe Bélier (Francois Damien), la moglie Gigi (Karin Viard) sono contadini sordomuti che vivono nella campagna bretone. La loro figlia Paula (Louane Emera) comunica con loro con la lingua dei segni e fa da interprete per la famiglia nelle molte occasioni della vita in cui la comunicazione con i genitori è difficile. Paula, dotata di una bellissima voce, decide di iscriversi a un corso di canto insieme al compagno Gabriel (Ilian Bergala), di cui è innamorata. I due si esercitano insieme per interpretare un duetto alla festa della scuola, ma proprio mentre stanno ballando, Paula ha le sue prime mestruazioni. Gabriel lo racconta a scuola per prenderla in giro, così la ragazza lo schiaffeggia davanti a tutti. Il suo insegnante di canto, nel frattempo, vorrebbe che Paula si iscrivesse ai provini per Radio France, a Parigi. La ragazza non ha il coraggio di dirlo ai suoi genitori, anche perchè il padre intende candidarsi a sindaco del loro piccolo paese. Quando finalmente riesce a comunicare le proprie intenzioni ai suoi, questi le rinfacciano di preferire la carriera e di volerli abbandonare per scappare a Parigi.

