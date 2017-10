LA FRUSTATA/ Su Rete 4 il film con Richard Widmark e Donna Reed (oggi, 8 ottobre 2017)

Il film western su di Rete 4

NEL CAST RICHARD WIDMARK E DONNA REED

La frustata va in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 ottobre 2017v alle ore 16.55. Il film western del 1956 è stato diretto da John Sturger e interpretato da Richard Widmark, Donna Reed, William Campbell, John McIntire, Barton MacLane, Harry Morgan, Robert J. Wilke e Jack Lambert. Si tratta di un'opera cinematografica western che però si discosta totalmente dal resto dei film di questo genere. Il film è stato ispirato al romanzo omonimo scritto da Krank Gruber, la storia presenta forti connotazioni romantiche e da film giallo. Richard Widmark, che nel film interpreta Jim Slater, è stato un attore americano molto attivo tra gli anni '60 e '80. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA FRUSTATA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il protagonista della storia è Jim Slater, un pistolero vagabondo che nel corso dei suoi lunghi viaggi incontra l'affascinante Katyl Orton. Mentre è intento a dialogare con la bella fanciulla, Jim viene attaccato da uomo, che inizia a sparagli alle spalle. Il pistolero riesce a difendersi e a eliminare il suo aggressore. Scopre con sorpresa che si tratta di uno sceriffo proveniente da Silver City. Non curante del pericolo, Jim prosegue il suo viaggio. Poco dopo incontra JC Marson, uno sceriffo di zona che desidera accertare le reali motivazioni che spingono Jim a vagare per quelle zone. Il giovane pistolero informa l'uomo che intende scoprire chi abbia ucciso suo padre, assalito da alcuni Apaches. Jim vuole scoprire se nel gruppo di cercatori d'oro di cui faceva parte il padre era presente un sesto uomo. Quest'ultimo avrebbe lasciato i suoi compagni in balia dei loro assalitori, portando via con se l'intero bottino. Lo sceriffo Macron, consiglia a Jim di rivolgersi al sergente George Lake, che conosce molto bene la vicenda legata alla morte di suo padre. Poco dopo scopre che Lake ed alcuni suoi uomini sono stati rapiti dagli Apache. Non ci pensa su due volte e tenta di trarli in salvo ma durante la fuga, Lake viene ucciso. Prima di morire, rivela a Jim che sul luogo in cui venne ritrovato morto suo padre, fu rinvenuto un cavallo appartenente ad una nota ed influente famiglia del Texas.

