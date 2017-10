LAURA BARRIALES/ Dal matrimonio in segreto con Fabio Cattaneo al successo in tv! (Domenica Live)

Laura Barriales e Fabio Cattaneo (Instagram)

Laura Barriales per i tifosi di calcio italiani se la ricorderanno per sempre come la valletta meravigliosa e spagnolissima di Controcampo, edizione con Alberto Brandi alla guida: ma la bella Laura è molto di più, successo, fiction e film nel Paese dove ormai si è consacrata come talento della tv e dove ha tra l’altro trovato anche l’amore, proprio l’Italia. Oggi sarà ospite con mille sorprese preparate per lei e per la sua famiglia a Domenica Live, dove Barbara D’Urso ha già promesso una delle sue “intervista” a 360 gradi tra vita, carriera e passato con le origini del suo arrivo in Italia. In queste ultime settimane abbiamo imparato a vederla all’opera in Operazione Mafia Capitale - lo spin off di Distretto di Polizia - su Canale 5 ma è solo l’ultimo punto di una carriera già piuttosto sviluppata in tv, nonostante la giovane età: modella e testimonial per campagne d’intimo da urlo grazie al suo corpo davvero mozzafiato, inizia in tv nel 2006 come valletta a I Raccomandati con Carlo Conti; insieme a Daniele Interrante ha condotto anche il programma di Raidue, CD Live Estate, e subito dopo è passata a Sky dove ha condotto alcuni programmi come Sky Show, Shake It. Il salto al grande pubblico arriva però con Controcampo con le puntate per due anni di sera dopo le partite di calcio che facevano deliziare il pubblico maschile con la sua allegra e bella presenza. È passata poi ancora alla Rai dove ha affiancato Nicola Savino con il quale ha co-condotto Scorie: tra i tanti programmi fa anche tanta radio e ha lavorato con Max Giusti a Radio2.

IL MATRIMONIO IN SEGRETO!

Ma la vera “novità” nella sua vita non riguarda certo la carriera: qualche mese fa ha lasciato tutti di stucco, fan e addetti ai lavori: sempre piuttosto silenziosa e schiva a raccontare la sua vita intima, di colpo a maggio 2017 la bella Laura Barriales annuncia di… essersi sposata! Una cerimonia da sogno ma super segreta praticamente a tutti: un imprenditore che aveva conosciuto anni prima ed era scoccato l’amore. Fabio Cattaneo il suo nome, e oggi a Domenica Live potremmo anche vederlo visto le consuete sorprese che a D’Urso organizza con amici, mariti e parenti delle star sedute nella poltrona da record del pomeriggio domenicale. «Laura Barriales ha scelto di evitare il clamore, come invece fanno tanti altri vip. E ha sposato il suo (ricchissimo) imprenditore Fabio Cattaneo in una cornice da sogno. Con un abito bianco che è tutto da ammirare. Con il suo sorriso e la sua bellezza, Laura Barriales ha davvero sedotto tutti gli invitati alla cerimonia…», così scriveva “Oggi” il giorno dopo il post su Instagram dove annunciava a tutti i follower delle sue nozze a sorpresa. «Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme... Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!».

