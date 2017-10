LE IENE SHOW/ Anticipazioni: Emma Marrone e il suo hater, Checco Zalone e l'onorevole Caruso (8 ottobre)

Le Iene

Le Iene Show tornano in onda oggi, alle 21.10 su Italia 1, con la seconda puntata della nuova stagione. Al timone dell’appuntamento domenicale con lo show più irriverente della televisione ci sono Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Le interviste e i servizi sono realizzati da Giulio Golia, Filippo Roma, Nadia Toffa, Sabrina Nobile, Luigi Pelazza, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Andrea Agresti, Dino Giarrusso, Paolo Calabresi, Pablo Trincia, Gaetano Pecoraro, Cristiano Pasca, Nicolò De Devitiis, Veronica Ruggeri, Stefano Corti e Alessandro Onnis, Cizco, Roberta Rei, Mary Sarnataro, Nic Bello, Michele Cordaro, Alessandro De Giuseppe, Sebastian Gazzarrini, Niccolò Torielli, Fabio Agnello e Liza Boschin. Ismaele La Vardera e Antonino Monteleone da Piazza Pulita sono alcune delle new entry. Anno dopo anno, Le Iene sono diventate un punto di riferimento per tutti quei telespettatori che sono alle prese con situazioni spiacevoli. Spesso, infatti, Le Iene hanno portato alla luce truffe e situazioni drammatiche che mettono in pericolo anche l’incolumità degli stessi inviati. Cosa succederà, dunque, nella seconda puntata de Le Iene Show?

I TEMI DELLA PUNTATA

Uno dei servizi più attesi della seconda puntata de Le Iene Show è il faccia a faccia tra Emma Marrone e il suo hater. Da tempo, la cantante salentina è il bersaglio di commenti velenosi e offensivi. La Iena Mary Sarnataro ha così organizzato un incontro tra Emma e il ragazzo che è stato identificato come il suo hater. Filippo Roma, poi, torna ad occuparsi dell’inchiesta Parentopoli e lavoro nero in Parlamento con cui, nel corso della prima puntata, ha portato a galla la vicenda di una ragazza che ha denunciato di aver lavorato gratis e senza contratto come portaborse per l’onorevole Mario Caruso che, invece, aveva assunto con un regolare contratto il figlio del sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi che si è poi dimesso. Questa settimana, Filippo Roma è tornato sul luogo del fattaccio per capire in che modo la ragazza che a Montecitorio era invisibile, è riuscita ad ottenere il tesserino per entrare nei relativi uffici. Filippo Roma, così, accompagna la ragazza dal Presidente della Camera Laura Boldrini e dai quattro Vicepresidenti Marina Sereni, Roberto Giachetti, Luigi Di Maio e Simone Baldelli. Nel corso della serata, poi, Le Iene Alessandro Onnis e Stefano Corti raggiungono Checco Zalone per sottoporlo ad un quiz per testare il suo livello culturale dopo che, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, agli studenti aveva detto: “Ho spesso interpretato il ruolo del cafone, ma non sapete quanto ho dovuto studiare per farlo”.

