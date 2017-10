LUCIANA LITTIZZETTO/ La figuraccia con Bocelli che non è piaciuta al pubblico (Che tempo che fa)

Fabio Fazio e Luciana Litizzetto

LA NUOVA AVVENTURA AL FIANCO DI MIKA

Tra poche ore ha inizio nel prime time di Rai 1 una nuova puntata della trasmissione Che tempo che fa condotta come di consueto da Fabio Fazio con l’apporto di Luciana Littizzetto che come tradizione ormai consolidata cura la parte comica del programma. Tuttavia il programma di Rai 1 non è l’unico appuntamento in cui sarà possibile giovarsi della simpatia e delle divertenti riflessioni della vulcanica Littizzetto. Infatti, l’attrice e comica piemontese sarà la nuova compagna di avventura del cantante britannico di origini libanesi Mika nella seconda edizione dello show Stasera casa Mika. Il programma avrà inizio nella prima serata di Rai 2 a partire da martedì 24 ottobre con la presenza di tantissimi ospiti dal mondo della musica e non solo. Rispetto alla prima edizione sarà dunque ipotizzabile un cambiamento sul ruolo della ‘coinquilina’ del celebre cantante con la Littizzetto che potrà dare sfogo al suo ampio repertorio di battute, sketch e gag di vario tipo.

LUCIANA LITTIZZETTO E LA GAFFE CON BOCELLI

Luciana Littizzetto nel corso dell’ultima settimana è stato oggetto di critiche soprattutto sul web sulla gag – gaffe che l’ha vista protagonista al fianco del celebre tenore Andrea Bocelli. Dopo una esibizione canora, il cantante italiano si è fermato in studio a scambiare qualche battuta con Fabio Fazio quando all’improvviso ha fatto la propria comparsa in studio la Littizzetto. La comica si è diretta verso Bocelli per stringergli la mano ma ovviamente il cantante non ha potuto contraccambiare il gesto. Questo è bastato ad innescare una piccola gag-gaffe della Littizzetto che non sembra essere particolarmente piaciuta al pubblico che evidentemente ha valutato il tutto come una mancanza di rispetto. Tuttavia, siamo certi che questo piccolo passaggio a vuoto non ha incrinato il rapporto tra la Littizzetto ed il pubblico come dimostra il successo raccolto dalle sue ‘notizie’ balenghe che costantemente pubblica l’artista piemontese sul suo blog Cicapui.it.

