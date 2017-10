La vita è una figata!, Bebe Vio / Ospiti e anticipazioni prima puntata: Paola Turci e Pif

Bebe Vio (Foto da Instagram)

Scatta oggi, domenica 8 ottobre 2017, il nuovo programma di Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma pronta a calarsi nei panni di conduttrice de "La vita è una figata". Un format che già dal titolo sembra incarnare lo spirito entusiasta di Bebe, che ogni domenica per sei settimane ospiterà a casa proprio personaggi ogni volta diversi, ognuno dei quali con una storia particolare (e perché no? anche da difficile) da raccontare. Ma a darci un'indicazione di ciò che andremo a vedere a partire dalle 17:45 è ancora una volta il titolo. Già, ma perché la vita è una figata? Lo è perché a dirlo non sono soltanto i personaggi famosi che busseranno a Bebe Vio, lo è perché lo dicono i ragazzi e i bambini che hanno trovato il modo di reagire di fronte ad una malattia, lo è perché spesso dalle difficoltà derivano grandi opportunità. Quello di Bebe Vio è il volto fresco e pulito di chi era sul punto di mollare, ha continuato a lottare e ha vinto. Nessuno meglio di lei può urlare che sì, La vita è una figata!

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Chi saranno i protagonisti della prima puntata del programma di Bebe Vio? Ci sarà certamente Paola Turci, la cantante che spiegherà le difficoltà incontrate sul proprio cammino quando un incidente stradale le provocò ustioni su una metà del volto diversi anni fa. Sarà poi la volta di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, il regista siciliano che racconterà a Bebe come le telecamere gli siano state d'aiuto per vincere la timidezza e di come sia impegnato quotidianamente nel tentativo di combattere la cultura mafiosa nella sua regione e nel nostro Paese. Non solo personaggi famosi, ma tanta gente comune sarà ospite a casa di Bebe Vio, a conferma che non si debba essere vip per vivere delle storie straordinarie. Questo è il caso di Andrea Caschetto, un giovane siciliano che dopo aver subito un delicato intervento ha perso la memoria ed è vittima di amnesie: ecco come ha imparato a convivere con questi vuoti e a non perdere il filo con la sua vita. Spazio poi a Mayla Riccitelli, la bambina di 10 anni senza una gamba che sogna di diventare ballerina e a Gianluca Maffeis, il ragazzo che gira il mondo ma rigorosamente senza aereo.

