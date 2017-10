Laura Efrikian / Chi è l'ex moglie di Gianni Morandi: “Una storia da divi”, la definizione sul matrimonio

Laura Efrikian

Laura Efrikian, oltre ad essere l'ex moglie di Gianni Morandi, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. Sapevate per esempio, della sua grande passione per la scrittura? Nel 2012 ha pubblicato "Come l’olmo e l’edera", un racconto introspettivo sulle sue origini e la sua storia. Al suo interno, le 66 lettere dei suoi nonni: “papà ci diceva sempre di non toccare quel baule nel sottoscala, ma a diciassette anni la curiosità è più forte di tutto. Così ho aperto quello scrigno ed ho letto di questa splendida storia d’amore, in cui la prima lettera iniziava con Reverendissimo padre perché il nonno era un prete armeno mechitarista, poi spogliatosi, mentre la nonna era una veneziana d’antica nobiltà, ormai decaduta, di origine sveva quand’ancora esisteva l’Impero austro-ungarico. Erano due profughi che s’incontrarono a Venezia, a primavera, e s’innamorarono", ha raccontato. L'attrice poi, ha definito la relazione con Gianni Morandi come "una storia da divi".

Laura Efrikian, ecco chi è la moglie di Morandi

“Spesso ci si sposa sull’onda di entusiasmi giovanili, poi qualcosa si perde. Forse il mio amore era destinato a finire perché c’era stato troppo, di tutto”, afferma Laura Efrikian parlando del suo matrimonio con Gianni Morandi. Nel 2014, il nuovo libro "La vita non ha età", dedicato ai nipotini e così, intervistata all'epoca da "Tiburno.tv", ha raccontato il suo rapporto proprio con loro: "I figli di Marianna abitano a Bologna, quindi passo molto più tempo con i tre maschietti di Marco. Da qualche tempo abbiamo anche istituito il pigiama party e loro sono entusiasti di venire a dormire qui. Sono sempre affascinata dalle loro domande e dalla loro grande curiosità, sono una scoperta continua. Jacopo poi ama i fiori come me, proprio qualche tempo fa mi ha chiesto una pianta di rose rosse, così siamo andati insieme in un vivaio e l’abbiamo comprata: tra tutti è quello che, forse mi illudo io, somiglia di più alla nonna".

© Riproduzione Riservata.