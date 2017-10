Laura Fiini/ La compagna di Marco Predolin: dalle minacce web all'intervista dalla d'Urso (Domenica Live)

Laura Fiini, compagna di Predolin

Laura Fiini, compagna di Marco Predolin, sarà presente con lui nella nuova puntata di Domenica Live con Barbara d'Urso. La donna, prima di adesso sconosciuta ai più, ha avuto modo di farsi notare dopo le spiacevoli esternazioni del suo compagno, nella Casa del Grande Fratello Vip prima della squalifica ufficiale per via di una bestemmia. Predolin, era finito nel mirino della rete, inizialmente per le infelici esternazioni contro Malgioglio. “Qui se il Grande Fratello ci regala del rum facciamo casino, smontiamo tutto, finiamo sui giornali davvero. Prendiamo Malgioglio, lo mettiamo sul rogo come Giovanna d’Arco con il suo pigiamino rosso mentre canta Sbucciami”, aveva affermato il baffuto ex concorrente. Tra le pagine di Spy quindi, era prontamente arrivato lo sfogo della sua fidanzata: "Si è lasciato andare senza dar peso alle parole e dimenticandosi completamente delle telecamere. Il problema è che lo ha fatto verso Malgioglio e non verso un eterosessuale, diversamente forse non avrebbe suscitato tutto questo clamore, ma Marco non ha pensato a questo perché in lui non c’è il pregiudizio e su questo che è cascato, credo lo ritenga un concorrente forte all’interno della casa. Non c’è dolo, ma c’è l’errore volontario".

Laura Fiini, le dichiarazioni in difesa del compagno

La futura moglie di Predolin, aveva confidato di avere ricevuto perfino delle minacce: "Ma di cosa stiamo parlando? E’ pur sempre il Grande Fratello, un reality, un gioco televisivo, non la vita reale. Chi ha offeso e umiliato il mio compagno, non lo conosce lontanamente. Mi fa molto tristezza tutto questo". Poi aveva concluso: “Se devo basarmi su ciò che leggo in giro, sembra che lo vogliano fuori, morto, out, distrutto. Ditemi voi se anche questi tipi di attacchi non meritano importanza. Ma Marco è una persona intelligente e razionale. Vedrete se la caverà. Lui se la cava sempre. Mi sembra tutto così esasperato”. A conti fatti però, il suo compagno pare essersela cavata con una sonora squalifica. Cosa succederà questo pomeriggio da Barbara d'Urso? Lo scopriremo durante il corso del nuovo appuntamento con Domenica Live.

