MasterChef Italia 6/ Su TV8 le repliche della sesta stagione, anticipazioni: ospite Masaharu Morimoto

I giudici di MasterChef Italia 6

L’appuntamento con la cucina di MasterChef Italia 6 è a questa sera, quando sul canale Tv8 andranno in onda gli episodi 13 e 14 del format culinario più amato della tv. In particolare, stasera ci saranno ben due eliminazioni, di conseguenza, i dodici cuochi amatoriali ancora in gara dovranno gareggiare per accedere alla top ten di questa edizione. La sfida, naturalmente, partirà da una mistery box, ma questa volta i concorrenti non riceveranno una serie di ingredienti da cui partire, ma una piccola statuetta che rappresenterà uno degli aspiranti chef ancora in gara. Lo scopo del gioco sarà quello di fare la spesa per uno degli avversari e creare, così, scompiglio in cucina, ma chi riuscirà ad elaborare al meglio gli ingredienti e a realizzare un piatto in grado di conquistare il parere dei giudici? Naturalmente, il vincitore, avrà un vantaggio nel successivo invention test, che vedrà un ospite internazionale fare il suo ingresso nella cucina di MasterChef.

IN ARRIVO DUE NUOVE ELIMINAZIONI?

Antonino Canavacciuolo, Joe Bastianich. Carlo Cracco e Bruno Barbieri questa sera guideranno i dodici concorrenti di MasterChef Italia 6 in una gara alla scoperta duella cucina nipponica. Sarà il Giappone, infatti, il tema principale dell’accesissimo invention test della puntata. Tutti i concorrenti, quindi, dovranno sfruttare al meglio gli ingredienti a disposizione per realizzare dei piatti che rispettino le regole della cucina del Sol Levante, ma solo uno di loro avrà la possibilità di sfruttare il vantaggio accumulato grazie al successo nella mistery Box. In questa gara, inoltre, gli aspiranti chef dovranno soddisfare non solo il sofisticato palato dei quattro giudici ufficiali ma anche quello di un ospite d’eccezione, lo chef Masaharu Morimoto, che analizzerà scrupolosamente ogni portta per stabilire chi è meritevole di proseguire e chi, invece, dovrà abbandonare per sempre la cucina di Masterchef.

