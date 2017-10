NOEMI/ Video, ‘Autunno’ supera 1 mln di visualizzazioni (Che tempo che fa)

Noemi a Che tempo che fa

IL VIDEO DI ‘AUTUNNO’ STA SPOPOLANDO

Tra gli ospiti che saranno presenti questa sera nella nuova puntata di Che tempo che fa ci sarà anche la cantante romana Veronica Scopelliti in arte Noemi. Sarà l’occasione giusta per l’ex giudice di The Voice of Italy, di presentare al pubblico televisivo il suo nuovo singolo intitolato Autunno. Un pezzo di grande impatto che sta regalando alla rossa cantante tantissime soddisfazioni a partire dal superamento della soglia di 1 milione di visualizzazioni del video su Vevo. Ad annunciarlo è stata la stessa Noemi che ha pubblicato un post su Instragram per ringraziare i suoi tantissimi fan: “Quando sei su internet con il tuo cane e ti rendi conto di aver superato il milione di visualizzazioni su @vevo_it ! Grazie ? ?? ?? #Autunno#NoemiNewSingle #me #italia #song#music #dog #instamoment #vevo”. Il post è accompagnato da una stupenda foto in cui Noemi fa segno al proprio cane di guardare il numero di visualizzazioni del video. Clicca qui per vedere la foto.

NOEMI FESTEGGIA GLI OTTO ANNI DALL’USCITA DEL PRIMO ALBUM

Tra le artiste italiane più apprezzate in questo momento c’è senza dubbio Noemi che con la sua voce calda e graffiante ha saputo conquistare il pubblico con canzoni di spessore. L’artista in settimana ha festeggiato gli otto anni dall’uscita del primo album che di fatto l’ha consacrata. Per ricordare degnamente questo avvenimento ha pubblicato su Instagram un post di ringraziamento con tanto di foto in cui si vede il testo del brano Briciole e la copertina. Nel post si legge: “Otto anni fa in questi giorni usciva finalmente il mio primo album intitolato SULLA MIA PELLE e poco dopo ne veniva pubblicata la raccolta di spartiti... Ringrazio i miei fans, @arcadinoemiofficial e tutti coloro che hanno apprezzato la mia musica, si sono emozionati con me e mi hanno accompagnato in questo straordinario viaggio. Il mio sogno da bambina era cantare, suonare e trovare un posto nel mondo. Ringrazio tutti Voi per avermelo regalato. Spero di restituirvi in futuro tutta la gioia che mi donate”. Clicca qui per vedere la foto.

