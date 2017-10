OLIVER ONIONS/ Video: le canzoni più belle, da Zorro a Bud Spencer

Nei film di Bud Spencer le migliori canzoni degli Oliver Onions

Gli Oliver Onions, al secolo Guido e Maurizio De Angelis, sono stati autori delle musiche e delle colonne sonore di alcuni film rimasti nel cuore di tutti gli italiani. Lungo il sodalizio con le pellicole che avevano Bud Spencer protagonista, come ad esempio “Altrimenti ci arrabbiamo”, in cui hanno realizzato la celeberrima canzone del coro dei pompieri, che ha sicuramente segnato il costume del cinema dell’epoca, col baffuto direttore d’orchestra nella scena del film a far cantare Bud Spencer e Terence Hill, in fuga dal cattivo di turno.

“Altrimenti ci arrabbiamo” è sicuramente una tappa memorabile nella discografia degli Oliver Onions, visto che per questa pellicola i due hanno realiazzato anche “Dune Buggy”, pezzo in inglese scanzonato e divertente che ha avuto anche un grande successo come singolo, oltre ad essere ripreso molto spesso da molti programmi televisivi e serie ad episodi.

IL SODALIZIO CON BUD SPENCER

Sempre allo stesso filone appartengono “Bulldozer”, colonna sonora dell’omonimo film sempre con Bud Spencer protagonista, e poi “Flying trough the air” nella colonna sonora di “Più forte ragazzi” e ancora “Trinity stand tall”, di un altro film rimasto nei cuori di tutti gli appassionati come “Continuavano a chiamarlo trinità”. Oltre a questo fortunato sodalizio con la coppia Bud Spencer-Terence Hill (da ricordare anche la colonna sonora di “Anche gli angeli mangiano fagioli”), sono state però molte le prove d’autore per il cinema degli Oliver Onions, a partire dalle colonne sonore di serie televisive come Sandokan, Zorro, Spazio 1999, Il marsigliese ed Orozwei.

Un sodalizio che ha raggiunto il suo picco all’inizio degli anni Ottanta, poi a metà del decennio l’attività dei due per il cinema si è fatta semprepiù diradata, anche se come detto i loro bravni più famosi, a partire dal loro primo 45 giri datato 1963 (intitolato “Un vecchio macinino/La goccia d’acqua”) sono stati riproposti dalle radio e dalle televisioni praticamente in tutte le salse.

"SANTAMARIA" AL NUMERO UNO

Ci sono stati anche dei pezzi degli Oliver Onions che hanno avuto un importante successo internazionale. Il duo negli anni Ottanta è stato particolarmente popolare in Germania, paese in cui il pezzo “Santamaria” è stato primo in classifica per diverse settimane nella classifica dei singoli. Ma “Santamaria” non è stato l’unico successo che ha avuto un importante riscontro internazionale nella carriera degli Oliver Onions.

Anche la canzone tratta dalla colonna sonora del film Zorro, intitolata “Zorro is Back”, ha avuto un successo notevole fuori dai confini italici, tanto che il regista di culto Wes Anderson l’ha inclusa anche nel suo film “Bottle Rocket”, girato a metà degli anni Novanta. Tra le produzioni più recenti, da ricordare anche “Goodbye my friend”, realizzata per il film Faster, pellicola del 2010. Le canzoni degli Oliver Onions sono rimaste nei cuori di tutti, e la loro presenza a “Che tempo che fa” nel salotto di Fabio Fazio ricorderà momenti cinematografici e non rimasti nell’immaginario collettivo.

