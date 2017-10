Oroscopo di oggi / Paolo Fox, le previsioni del 8 ottobre 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 8 OTTOBRE 2017

Andiamo ora a vedere i segni zodiacali nel particolare partendo dal Leone e dai Pesci seguendo l'oroscopo di Paolo Fox fatto a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. In questa domenica il Leone va un po' a rallentatore, se ci sono state discussioni in famiglia o se qualcuno è rimasto male un'incomprensione andrà sanata. In amore bisogna cercare di essere cauti nei giudizi, nuovi amori interessanti possono nascere e per questo vanno tenuti sotto controllo anche i possibili incontri. Per i Pesci quella di oggi è una giornata importante con Giove amico e parecchio influente. Il segno ha iniziato un lavoro dopo un blocco, ora però è ripartito. Arriverà anche quella carica che è mancata negli ultimi giorni, dalla prossima settimana ci saranno grandi opportunità.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nella scala dei segni zodiacali seguendo l'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Sale il segno dei Pesci che troverà una giornata importante grazie alla presenza influente e positiva da parte di Giove che entra proprio oggi nel segno. Scende invece l'Acquario che vive una situazione un po' agitata e che non deve assolutamente sottovalutare alcuni acciacchi. A volte il lavoro può allontanare dall'amore e creare alcuni problemi non da poco. Anche il Sagittario non riesce a salire, scivolando sotto e con la grande voglia di lottare. A breve ci sarà una svolta davvero interessante, che potrebbe portare a migliorare diversi aspetti della vita. Sale invece il Cancro che vive un cielo davvero interessante con la Luna che è favorevole. Qualcuno potrebbe decidere il momento giusto per fare una dichiarazione d'amore che aspettava da davvero diverso tempo.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo con l'oroscopo di Paolo Fox dai segni in difficoltà secondo quanto raccontato per oggi, domenica 8 ottobre 2017, ai microfoni di LatteMiele durante la trasmissione consueta Latte e Stelle. Non è un momento molto facile per lo Scorpione che deve fare le cose con grande calma e non deve assolutamente arrabbiarsi. Ci vuole un po' di pazienza per cercare di entrare in forma e trovare una giusta definizione delle cose. Complicazioni anche per il Sagittario con molti che da fine settembre si sentono in crisi. Bisogna però lottare per cercare di essere sempre equilibrati e credere nei propri mezzi per provare a sviluppare le proprie idee. Presto potrebbe esserci una svolta importante. Attenzione però a cercare di diventare precipitosi, a volte possono arrivare dei momenti un po' complicati se si esagera e non si usa parsimonia e raziocinio. Nonostante questo ci sono dei segni di ripresa in vista della prossima settimana.

