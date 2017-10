PAOLA TURCI/ Racconta a a Bebe Vio il terribile incidente che l'ha sfigurata (La vita è una figata)

Paola Turci ospite a La vita è una figata

Sarà Paola Turci ad aprire la stagione da conduttrice di Bebe Vio. La cantante, sarà infatti ospite della trasmissione La vita è una figata, che da domenica 8 ottobre, alle 17.45, per sei puntate, vedrà la campionessa paralimpica padrona di casa di un programma di Rai Uno. La cantautrice sarà lì a dimostrare il titolo stesso del programma, ovvero che la vita è una figata, come tutti gli altri ospiti che si alterneranno nel salotto televisivo, persone che hanno passato momenti difficili e, nonostante quello o forse proprio per quello, si sono rimboccate le maniche e hanno realmente compreso quanto straordinario sia essere al mondo. È facile immaginare che Paola Turci racconterà del 15 agosto 1993, quando, da sola, al volante della sua Saab 9000 diretta nel Golfo di Policastro per un concerto, rimase vittima di un terribile incidente stradale sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, da cui uscì riportando gravi ferite e il volto parzialmente sfigurato.

PAOLA TURCI E IL TERRIBILE INCIDENTE

Dall'incidente, la Turci uscì viva ma gravemente offesa. L'occhio destro venne salvato soltanto grazie all'intervento dei medici e ben dodici interventi chirurgici successivi, mentre il volto riceverà ben cento punti di sutura. Nonostante il trauma per un evento destinato a segnarla interiormente, la Turci decise di riprendere i propri impegni professionali soltanto poche settimane dopo il suo ricovero, tornando a esibirsi per una decina di concerti, servendosi anche di un'acconciatura adatta a nasconderne le ferite. Solo diversi anni dopo tornerà a parlare apertamente dell'incidente, ricordando che fino a quel momento aveva vissuto con "un senso di onnipotenza incredibile", rivelando come la causa di quanto accaduto sia stata la distrazione del cellulare.

I RECENTI SUCCESSI

La cantante ha recentemente lanciato un nuovo brano musicale, Off-Line, scritto da lei stessa con Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli. Si tratta del primo capitolo del nuovo lavoro dopo i successi dei precedenti singoli “Un’emozione da poco”, cover del celebre brano di Anna Oxa del 1978, “Fatti bella per te”, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo che ha quasi raggiunto 8,5 milioni di visualizzazioni per il videoclip e di “La vita che ho deciso”, che sono stati tutti ai vertici dell’airplay radiofonico.

Il disco che contiene il singolo, “Il Secondo Cuore New Edition”, uscirà il prossimo 27 ottobre e conterrà i brani de “Il Secondo Cuore”, l’album pubblicato a marzo che ha conquistato pubblico e critica, e tre nuovi brani: oltre al nuovo singolo anche “Eclissi” e “Al posto giusto”. Dopo il grande successo del tour estivo e una stagione ricca di soddisfazioni e riconoscimenti, la Turci proseguirà per tutto l’autunno con altri attesissimi appuntamenti in tutta Italia. Tra le tante tappe artistiche c’è anche la prossima partecipazione al talent show più amato d’italia “Amici” di Maria De Filippi come vocal coach.

