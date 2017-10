PEZZALI, RENGA E NEK/ Il trio presenta il tour insieme: il video di "Duri da battere" (Che tempo che fa)

Max Pezzali, Francesco Renga e Nek ospiti a Che tempo che fa per presentare il loro tour in trio

Cosa avranno in comune il papà di Laura non c’è, quello dell’Uomo Ragno e l’ex leader dei Timoria? Ce lo svelano domenica 8 ottobre, ospiti a Che tempo che fa per presentare un progetto che li vede uniti sul palco. Max Pezzali, Nek e Francesco Renga racconteranno a Fabio Fazio del tour in trio che stanno per inaugurare. La notizia circolava già da un po', ma è stata annunciata ufficialmente, insieme alla data di partenza del tour, fissata per il 20 gennaio, in occasione del lancio del nuovo singolo di Max Pezzali "Duri da battere". Proprio il titolo, anticipa il concept dei concerti, visto che è interpretato con i due nuovi compagni di viaggio: Nek e Francesco Renga. Il singolo, edito da Warner Music, è infatti in radio e disponibile su tutte le piattaforma digitali da settembre e sarà contenuto nel nuovo album di Max Pezzali in uscita in autunno per celebrare i suoi 25 anni di carriera.

MAX PEZZALI, FRANCESCO RENGA, NEK: IL TOUR IN TRIO

Nel tour i tre protagonisti saranno insieme sul palco, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno, quelli che sono stati colonna sonora di intere generazioni. Carriere diverse, ma con le radici di tutti e tre ben salde negli anni Novanta. E alla domanda provocatoria della giornalista del Corriere, che in un’intervista chiedeva cosa c’entrasse Pezzali con gli altri due (innegabile che le affinità musicali di Nek e Renga siano maggiori), lui ironizza, "È tutta una strategia, loro portano le donne, io il pubblico maschile". Lo stesso, a Radio 101, ha commentato, "Cercavamo qualcosa di diverso, una sorta di vacanza dalle nostre rispettive carriere; la possibilità di costruire un unico repertorio da portare in tour insieme". Certo è che un trio così non si era mai visto, le aspettative sono tante e loro inizieranno raccontando l’dea e la genesi del progetto a Fabio Fazio, nella trasmissione in onda in prima serata su Rai Uno.

DURI DA BATTERE

Intanto è in radio il singolo "Duri da battere", una canzone che Pezzali spiega così: "Una canzone nata dallo stupore della forza che il genere umano ha sempre dimostrato per sopravvivere ed evolversi. E, come confermano i volti che abbiamo selezionato per il lyric video (da Einstein a Obama a Jesse Owens), ne è venuta fuori una canzone dedicata ai sognatori, una categoria universale che non ha colore politico".

Un brano essenziale, con una linea melodica molto in stile Pezzali e un arrangiamento essenziale e forse pensato apposta per l'esecuzione a tre dal vivo. In un'intervista al Giornale, Pezzali aveva commentato "Dopotutto, sono passati decenni e siamo ancora qui a fare la nostra musica nel modo in cui vogliamo.Servono nuovi stimoli per non stancare il pubblico". Il pubblico, che li ama e probabilmente non si stanca, apprezza e attende di vederli finalmente insieme.

