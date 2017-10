PIERFRANCESCO DILIBERTO "PIF"/ Il regista anti-mafia corteggiato dai politici (La vita è una figata)

Pif (foto da Facebook)

All'anagrafe è registrato come Pierfrancesco Diliberto, discende dallo scultore danese Bertel Thorvaldsen ma per tutti è noto ormai come Pif. Basta quest'introduzione a descrivere il caos che regna attorno al regista siciliano. Un caos però produttivo, laborioso, positivo, che porta in dote un vento fresco di speranza. Quello di chi crede, pur essendo nato in Sicilia, ancora di più essendo nato in Sicilia, che un Paese senza mafia sia ancora possibile. Ed è anche di questo suo impegno contro la cultura mafiosa in Italia che Pif parlerà con Bebe Vio a La vita è una figata!, il nuovo programma di Rai Uno in onda a partire dalle 17:45. L'occasione servirà a scoprire altri aspetti personali di Pierfrancesco Diliberto: chi avrebbe detto, infatti, che quel conduttore con la parlantina irrefrenabile, quel regista curioso, quell'attento osservatore, quello spigliao personaggio televisivo, ha sconfitto la sua proverbiale timidezza proprio grazie all'aiuto delle telecamere?

LA CARRIERA DI PIERFRANCESCO DILIBERTO, PIF

La grande ribalta nel mondo della tv arriva per Pif da inviato de Le Iene, quando il siciliano si guadagna la simpatia e la stima del pubblico interpretando il suo ruolo con arguzia e ironia. Ed è proprio in questo contesto, per un'intuizione del collega Marco Berry, che nasce il soprannome di Pif, che da quel momento in poi non smette di accompagnarlo in tutte le sue imprese. Con il passare degli anni, però, lo scanzonato Pierfrancesco lascia il posto a quello più impegnato dal punto di vista sociale. Da regista dirige La mafia uccide solo d'estate, che si rivela un successo di pubblico e di critica, ma Pif affianca a tutto ciò anche l'impegno da scrittore. Il fatto che il suo impegno nel sociale venga unanimemente riconosciuto è dimostrato dal fatto che il 23 maggio 2017 ha condotto assieme a Fabio Fazio e Roberto Saviano la trasmissione di Rai1 in diretta da Palermo, “Giovanni Falcone Paolo Borsellino” in occasione del 25º anniversario della Strage di Capaci e della Strage di via D'Amelio.

L'IMPEGNO "POLITICO" DI PIF

Pif è tutti i giorni in prima linea dal punto di vista politico, e attenzione a distinguere la politica da quella dei partiti. Un tema che non lo lascia indifferente è quello dei disabili. Per 3600 di loro, nei mesi scorsi, si è reso protagonista di un acceso scontro con il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, chiedendo garanzie sullo stanziamento di fondi o dimissioni. Nel suo modo di essere diretto, di parlare alla pancia delle persone e di arrivare al nocciolo delle questioni, diversi leader di partito hanno intravisto un grande potenziale elettorale. Sarà per questo che tre politici di diversi schieramenti gli hanno chiesto di candidarsi alla guida della Regione Sicilia, come ha confermato a La Repubblica lo stesso Pif:"Ho detto no perché non saprei da dove cominciare. Ma sono rimasto sinceramente stupito da queste offerte".

