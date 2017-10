QUANDO TUTTO CAMBIA/ Su La5 il film con Helen Hunt e Colin Firth (oggi, 8 ottobre 2017)

Il film in prima serata su La5

NEL CAST HELEN HUNT E COLIN FIRTH

Il film Quando tutto cambia va in onda su La5 oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 21.10. La pellicola, il cui titolo originale è Then she found me, è stata diretta nel 2007 da Helen Hunt, che è nota soprattutto per i suoi molti ruoli di attrice in film di successo. Questo film segna il suo debutto come regista. Del cast, oltre alla Hunt che interpreta la protagonista April Epner, fanno parte anche Colin Firth, che recita nel ruolo di Frank, Bette Midler (Bernice, la madre di April) e Matthew Broderick (Ben). In un piccolo cammeo compare anche lo scrittore Salman Rushdie, che recita nel ruolo di un ginecologo. La sceneggiatura è stata tratta da un romanzo del 1990 di Elinor Lipman. Le riprese si svolsero tutte a New York, tra Brooklyn e Manhattan. Nel film, in un brevissimo cameo in cui veste i panni di un conduttore televisivo, compare l'attore Tim Robbins, che con questo gesto ricambiò il favore che Helen Hunt gli aveva fatto comparendo a sua volta in una piccola parte nel suo film di debutto come regista, Bob Roberts (1992). Helen Hunt e Mattew Broderick erano stati fidanzati realmente prima di girare questo film, circa 20 anni prima. Il film fu presentato in anteprima al Toronto Film Festival. In realtà questo non è in assoluto il primo lavoro come regista di Helen Hunt, in precedenza aveva diretto una serie tv, Innamorati pazzi (1998-99). In seguito ha diretto altri episodi di serie televisive, il suo ultimo film è del 2014 e si intitola Ride - Ricomincio da me. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUANDO TUTTO CAMBIA, LA TRAMA DEL FILM

April è un'insegnante che si avvia verso i quaranta che crede che la sua vita non debba più subire scossoni da quel momento in poi. Invece, all'improvviso, nella sua esistenza avvengono numerosi cambiamenti. Suo marito la lascia proprio nel momento in cui lei concepisce il desiderio di avere un figlio. Sua madre adottiva muore, e a casa sua piomba la sua vera madre, decisa a recuperare il tempo perduto. Peccato che il suo carattere e quello di April siano completamente incompatibili! Inoltre, anche un nuovo amore fa capolino, si tratta di Frank, un uomo con due figli che le fa ritrovare un po' di tranquillità. Ma quando tutto sembra sistemato, ecco che tutto cambia di nuovo!

