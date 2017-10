ROBERTO SAVIANO/ Video, per l'autore di Gomorra una vita d'inferno ma senza gossip (Che tempo che fa)

Roberto Saviano ospite a Che tempo che fa (LaPresse)

Roberto Saviano è uno dei personaggi più noti del mondo degli scrittori italiano. Nella puntata di domenica sarà ospite del presentatore Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto all'interno del programma 'Che tempo che fa'. Saviano non è di certo nuovo come ospite per la trasmissione, dato che già in passato aveva fatto sentire la sua presenza all'interno del fortunatissimo format televisivo con puntate memorabili. Una di queste (dell'anno scorso), ve la riproponiamo qui con un video. La presenza di Saviano sarà sicuramente importante per gli ascolti di 'Che tempo che fa', dato che lo scrittore è da sempre un personaggio che fa discutere e a cui piacciono i riflettori: dall'esordio di 'Gomorra' (2006) in poi, è stato un crescendo di apparizioni televisive e mediatiche, più o meno fortunate. Insomma, Roberto Saviano è un personaggio e sa di esserlo, amato o meno dai telespettatori. Da quando ha poi aperto il sipario sull'annoso problema della camorra in Italia, c'è chi lo osteggia per partito preso oppure chi lo osanna incodizionatamente: Saviano è così, prendere o lasciare.

CURIOSITA' SULLO ROBERTO SAVIANO

Sarebbe bello poter parlare di gossip inerente al mondo ovattato di Roberto Saviano. Purtroppo, però, sulla sua vita privata si sa poco o nulla. Anzi, più nulla che poco. Da quando lo scrittore ha lanciato nel mondo il libro-cult Gomorra, la sua vita privata è diventata praticamente un inferno: Saviano da quel giorno è costretto a vivere sotto scorta e la sua vita intima ne ha chiaramente risentito. Al momento, comunque, le notizie sono ridotte all'osso: di lui si sa che non ha né fidanzate né ragazze: buio più assoluto, quindi. Si sa molto, invece, sulla sua carriera, un crescendo di premi e riconoscimenti che partono tutti da quel Gomorra che tanto gli è costato. Un capolavoro e un best seller della nostra moderna editoria, che ha valso a Saviano la bellezza di 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo e il successo planetario. 'Gomorra', comunque, non è l'unico testo di rilievo dello scrittore napoletano: di lui ricordiamo anche un testo come 'La parola contro la camorra', che segue lo stesso filone del suo esordio, sulla falsariga del libro-verità. Due successi nel giro di pochi anni per lo scrittore e show-man.

PROCESSO ANNULLATO

Nel frattempo è bene fare chiarezza su alcuni casi d'attualità che coinvolgono lo scrittore Roberto Saviano. Non lui in prima persona ma chi lo aveva accusato e minacciato, l'Avvocato Michele Santonastaso. Come riporta il sito internet ilfattoquotidiano.it, il processo che era in corso a Napoli si dovrà spostare a Roma, dato che la Corte d'Appello partenopea si è dichiarata incompetente. Oltre allo scrittore Roberto Saviano, l'avvocato Michele Santonastaso è accusato di aver minacciato anche la senatrice Pd e giornalista Rosaria Capacchione. La querelle, dunque, si sposterà d Napoli a Roma e l'intero procedimento dovrà ricominciare da capo, stavolta però all'interno della Capitale. L'avvocato in questione era stato sospeso dall'Ordine circa sette anni fa, nel 2010, e solo da poco tempo è ritornato a svolgere regolarmente la sua professione. Un altro capitolo della travagliata vicenda di Saviano, quindi, che dopo il famoso libro-cult non ha più vissuto una vita che potremmo definire tranquillamente normale. Il prezzo del successo, si sa, a volte può essere davvero elevato.

© Riproduzione Riservata.