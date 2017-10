SEVEN/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt e Morgan Freeman (oggi, 8 ottobre 2017)

Il thriller in prima serata su Rete 4

NEL CAST BRAD PITT E MORGAN FREEMAN

Nella prima serata di oggi, fomenica 8 ottobre, alle 21.15 su Ret 4 va in onda il film Seven. Il thirller è stato diretto da David Fincher nel 1995 e ha un cast di grandi attori hollywoodiani. Si contendono infatti il ruolo da protagonista Brad Pitt, che interpreta il giovane detective David Mills, Morgan Freeman, il più anziano poliziotto William Somerset e Kevin Spacey, che veste i panni dell'assassino seriale John Doe. Come protagonista femminile compare Gwyneth Paltrow, che è la moglie di Brad Pitt nella finzione, Tracey. La pellicola ha avuto inoltre una candidatura ai premi Oscar e a molti altri importanti premi cinematografici, riuscendo a vincerne qualcuno tra cui tre MTV Movie Awards. Il film costò 33 milioni di dollari e fu girato per lo più a Los Angeles, e solo le scene finali a Lancaster, in California. Al botteghino incassò oltre 300 milioni di dollari, diventando uno dei maggiori successi di quel periodo. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SE7EN, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il detective Somerset è ormai vicino alla pensione e non vede l'ora di abbandonare il servizio attivo, perché ormai crede di aver visto abbastanza della malavita che imperversa nella sua città. Negli ultimi giorni di lavoro gli viene affiancato il detective Mills, giovane e impulsivo, e i due faticano ad andare d'accordo. Dovranno però giocoforza imparare a collaborare quando improvvisamente si troveranno tra le mani una caso davvero spinoso, cominciano a morire delle persone uccise in modi estremamente sanguinari e spietati. Su ogni luogo del delitto viene trovata una scritta che riporta una dei sette peccati capitali. Sembra inoltre che il killer lasci delle tracce per permettere ai poliziotti di trovare la sua successiva vittima. Comincerà dunque una disperata corsa contro il tempo per evitare che l'omicida porti a compimento il suo percorso di morte, il suo perverso disegno che include anche il giovane detective Mills e la sua giovane e deliziosa moglie Tracey.

