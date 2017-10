SPACE WARRIORS/ Su Italia 1 il film con Thomas Horn e Josh Lucas (oggi, 8 ottobre 2017)

Il film in onda nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST THOMAS HORN E JOSH LUCAS

Space Warriors va in onda su Italia 1 oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 16.10. Pellicola del 2013, è stata diretta da Sean McNamara e interpretata da Thomas Horn, Josh Lucas e Danny Glover. Josh Lucas, è un attore americano apparso in diversi film di successo come Glory Road, A beautiful mind, Poseidon e Red Dog. È inoltre uno dei coprotagonisti della serie tv poliziesca dal titolo Mistery of Laura, dove interpreta il ruolo dell'ex marito della protagonista. Danny Glover è invece un famosissimo attore statunitense noto per i suoi ruoli da protagonisti in pellicole del calibro di Predator 2, Angels in the Outfield, Lethal Weapon film series e The Color Purple. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SPACE WARRIORS, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Jimmy Hawkins è un quattordicenne con una grande passione per lo spazio e l'universo. Grazie al suo impegno costante e ai suoi sorprendenti risultati conseguiti a scuola, Jimmy riesce ad ottenere una prestigiosa borsa di studio grazie alla quale partecipa ad un campo estivo. Quest'ultimo, è in realtà una vera e propria scuola di addestramento per giovani adolescenti che aspirano a lavorare in questo modo ed a diventare dei veri e propri astronauti nel tempo. In un primo momento, la famiglia di Jimmy sembra titubante. Il ragazzo, però, riesce a convincerli e finalmente raggiunge lo space camp. Qui, grazie al suo istruttore Roy Manley, conosce gli altri quattro allievi del campo. Roy Manley è uno degli idoli di Jimmy, per via del suo sorprendente passato da astronauta. Col passare dei giorni, la permanenza nello space camp diventa sempre più dura. I cinque allievi vengono infatti sottoposti ad estenuanti allenamenti. Per Jimmy è davvero dura. Nonostante le difficoltà, Roy sembra più che soddisfatto dei suoi allievi che però non si mostrano pronti a lavorare in squadra. La competizione tra i cinque allievi è più che mai accesa ma, col passare del tempo i ragazzi capiscono che per raggiungere risultati di rilievo è indispensabili fare gioco di squadra. Al termine del periodo di addestramento, Jimmy ed i suoi compagni partiranno per una vera e propria missione nello spazio. L'occasione li metterà a dura prova, in quanto si troveranno costretti a fronteggiare una situazione catastrofica. La sopravvivenze della Terra verrà messa a repentaglio e solo loro potranno salvare il Pianeta.

