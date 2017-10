STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola di Pietro e Le Iene show (domenica, 8 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 8 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, la programmazione delle reti Mediaset, si presenta ricca di contenuti adatti ad un pubblico molto vasto e variegato. Per gli appassionati di film, i canali Mediaset trasmetteranno una serie di pellicole cinematografiche di genere drammatico e comico. Per quanto riguarda le serie tv, Canale 5 propone L'isola di Pietro, cambia tono Italia 1 che dedica invece la sua prima serata al programma che da anni ormai ha conqustato la fiducia del pubblico di casa, il riferimento va a Le iene show. Rete 4 viene invece occupata dal film thriller Seven. Ancora le scelta di film si trova sui canali Iris, La5 e Italia 2 mentre su Top Crime va in onda Blindspot, la serie tv drammatica. Boing, uno dei canali Mediaset dedicato ai più piccoli, propone invece un cartone animato. Il programma più seguito della serata sarà L'isola di Pietro, la nuovissima serie tv targata Mediaset, con protagonista Gianni Morandi. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Apriamo la presdentazione della serata Mediaset con L'isola di Pietro che andrà in onda alle 21.10 su Canale 5. Nel secondo episodio, Diana, finalmente uscirà dal coma. Elena, invece, dovrà fronteggiare la sua gravidanza, per poi scoprire di doversi trasferire a Cagliari assieme alla sua famiglia. Al termine toccherà al Grande Fratello Vip, con il day time del reality show più seguito d'Italia. Su Italia 1 spazio a Le Iene show e a seguire andrà in onda il film La solitudine dei numeri primi. Alice e Mattia sono due adolescenti torinesi accomunati da una grande difficoltà di comunicazione con il prossimo. La loro lunga amicizia finirà col terminare poco dopo la fine dell'Università. I due si incontreranno di nuovo dopo diversi anni, scoprendo di provare dei forti sentimenti l'uno per l'altra. Rete 4 propone il film thriller Seven, con Brad Pitt e Morgan Freeman. William Somerset, detective prossimo alla pensione, e David Mills, giovane poliziotto che dovrà sostituire Somerset, dovranno indagare su una serie di strani omicidi, probabilmente commessi da un serial killer. In seconda serata andrà in onda il film The game-Nessuna regola.

Nicholas riceve in regalo da suo fratello l'iscrizione ad un club di giochi di ruolo. L'uomo si iscrive con titubanza ma poco dopo la sua vita cambierà radicalmente, diventando un vero incubo. Il film Quando tutto cambia, sarà invece protagonista della prima serata di La5. La vita di April Epner viene sconvolta da una serie di eventi come la morte della sua madre adottiva e la fine della sua relazione con il marito. Tutto cambierà grazie all'incontro con Frank. Su Mediaset Extra andrà in onda una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, mentre su Iris verrà trasmesso il film Di nuovo in gioco. Su Italia 2 spazio al film thriller La tempesta perfetta e su Top Crime andranno in onda due episodi della serie tv drammatica Blindspot II. Su Boing la prima serata è dedicata alle avventure de Lo straordinario mondo di Gumball.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

- Canale 5 ore 21.10 L'isola di Pietro, serie tv drammatica

Ore 23.30 Grande Fratello Vip, reality show

- Italia 1 ore 21.10 Le iene show, programma d'intrattenimento

Ore 00.30 La solitudine dei numeri primi, film drammatico

- Rete 4 ore 21.10 Seven, film thriller

Ore 23.30 The game-nessuna regola, film drammatico

- La 5 ore 21.10 Quando tutto cambia, film commedia

- Mediaset Extra ore 21.10 Grande Fratello Vip diretta dalla casa, reality show

- Iris ore 21.00 Di nuovo in gioco, film drammatico

- Italia 2 ore 21.10 La tempesta perfetta, film thriller

- Top Crime ore 21.10 Blindspot II, serie tv drammatica

- Boing ore 21.25 Lo straordinario mondo di Gumball, cartone animato.

