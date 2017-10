STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che tempo che fa (domenica, 8 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 8 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, il palinsesto dei canali Rai preannuncia entusiasmante. Anche per questa domenica la programmazione Rai è caratterizzata da contenuti in grado di accontentare tutti i gusti. Ci saranno programmi d'intrattenimento, trasmissioni sportive, film drammatici e thriller, serie tv poliziesche e programmi comici. Tra le trasmissioni più seguite della serata troveremo senz'altro, Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio, grazie al grande successo riscosso nella scorsa stagione televisiva, da quest'anno va in onda in prima serata su Rai Uno. Le altre due reti principali si difendono invece, nella loro prima serata con la serie tv poliziesca NCIS in onda su Rai 2 e il film drammatico La famiglia Belier che viene trasmesso su Rai 3. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

La prima puntata delle nuova edizione di Che tempo che fa ha riscosso un grande successo di pubblico, con un share che ha sfiorato i milioni di telespettatori. Un risultato eccellente per una prima serata domenicale. Che tempo che fa, che andrà in onda alle 20.45 su Rai 1, è condotto da Fabio Fazio, in collaborazione con Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Al termine del programma, la parola passa all'approfindimento dello Speciale Tg1. Come ogni domenica, il dossier settimanale del Tg1 approfondirà uno dei temi più caldi del momento inerenti alla cronaca, costume o attualità. Rai 2, per una prima serata all'insegna del genere poliziesco e crime, trasmetterà un episodio di NCIS ed uno di True Blood. Seguiranno gli aggiornamenti de La Domenica Sportiva. Questa settimana la puntata sarà particolare ed in parte dedicata ai prossimi Mondiali di calcio. Il campionato di serie A, infatti, è in pausa per via delle qualificazione ai mondiali, che vedranno protagonista anche la nostra nazionale. Su Rai 3 sarà trasmesso il film La famiglia Belier, pellicola drammatica francese del 2014.

Paula è figlia di Rodholphe e Gigi. Entrambi i suoi genitori e suo fratello minore non sono dotati di udito e parola. La ragazza fa dunque da interprete alla sua famiglia. Un giorno decide di iscriversi ad un corso di canto assieme ad un compagno di scuola di cui è innamorata... Alle 23.30 la parola passa al programma d'approfondimento culturale Stato civile L'amore é uguale per tutti. La prima serata di Rai 4 è invece dedicata al film thriller canadese dal titolo The captive-Scomparsa. La piccola Cassandra viene rapita dall'auto del padre intento a fare rifornimento in una stazione di servizio. Dopo circa otto anni di ricerche, si riaccendono le speranze di poterla ritrovare viva. Suo padre Matthew decide di entrare in azione. Rai 5 trasmette una nuova puntata di Wild Italy, mentre su Rai Movie andrà in onda il film drammatico dal titolo 99 Homes. La famiglia di Dennis Nash viene sfrattata dall'appartamento in cui vive da diverso tempo. L'unico modo che Dennis ha per arginare la situazione, è lavorare alle dipendenze dell'agente immobiliare incaricato dello sfratto. La prima serata di Rai Premium è dedicata a Fatti Unici, programma comico di Rai 2 con alcuni dei comici di Made in Sud più amati dal pubblico.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

- Rai Uno ore 20.45 Che tempo che fa, programma d'intrattenimento

Ore 23.45 Speciale tg1, telegiornale

- Rai Due ore 21.05 NCIS, serie tv crime

Ore 23.35 La domenica sportiva, programma d'approfondimento sportivo

- Rai Tre ore 21.15 La famiglia Belier, film drammatico

Ore 23.30 Stato civile L'amore é uguale per tutti, programma d'approfondimento

- Rai 4 ore 21.05 The captive-Scomparsa, film thriller

- Rai 5 ore 21.15 Wild Italiy, programma d'approfondimento

- Rai Movie ore 21.10 99 Homes, film drammatico

- Rai Premium ore 21.30 Fatti unici, programma comico

