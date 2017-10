STEP UP 5/ Su Italia 1 il film con Ryan Guzman e Briana Evigan (oggi, 8 ottobre 2017)

Step Up 5, nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST RYAN GUZMAN E BRIANA EVIGAN

Step Up All In va in onda oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 13.55 su Italia 1. La pellicola del 2014 è stata diretta da Trich Sie e interpretata da Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam Gary Sevani, Misha Gabriel Hamilton e Stephen Boss. Rappresenta il quinto capitolo della famosa serie cinematografica di Step Up. Step Up, è uscito nei cinema statunitensi nell'agosto del 2014. In Italia approdò con circa due settimane di ritardo rispetto alla programmazione americana. In Step Up 5 sono presenti quasi tutti gli interpreti delle precedenti pellicole della serie. Ryan Guzman, che vestei panni di Sean, è noto al pubblico televisivo per le sue apparizioni in serie tv come Heroes Reborn, Notorius e Pretty Little Liars. Il filo conduttore che accomuna tutti i film della saga di Step Up è rappresentato dall'amore e la passione che i protagonisti nutrono per il mondo della danza. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

STEP UP ALL IN, LA TRAMA DEL FILM

Sean Asa è un ballerino di Street dance che, assieme alla sua crew di street dancer (i MOB), si reca a Los Angeles per cercare fortuna. In compagnia del suo gruppo partecipa ad una lunga serie di provini ma nessuno di questi da esito positivo. Anche i suoi compagni decidono di abbandonarlo e sconsolato, Sean decide di fare ritorno a Miami. Tornato a casa, scopre per puro caso dell'esistenza di un reality show per ballerini. Non si perde d'animo e decide di partire per Las Vegas. Qui, viene ospitato da Andie, un suo amico. Riesce, inoltre, a reclutare una serie di sue vecchie conoscenza e a formare una nuova crew di ballo. Deciso più che mai ad inseguire il suo sogno, Sean partecipa ai provini per prendere parte al reality sulla danza. Alle audizioni incontra i MOB, la sua vecchia squadra, e i Green Night, suoi grandi avversari. Tra la vecchia e la nuova squadra di Sean scoppia una violenta lite, nonostante ciò, Sean ed i suoi nuovi compagni superano la fase iniziale delle audizioni. Sean e suoi, superata la semifinale contro i MOB, scoprono che l'altra squadra approdata in finale aveva stipulato un accordo truffaldino con i produttori del programma. Sean decide di allearsi con i MOb e tutti assieme riescono a vincere il programma, più un contratto di lavoro triennale.

