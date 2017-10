Silvio Di Fabio / Il campione dalla memoria infinita: “Voglio migliorare le lingue straniere”

Silvio Di Fabio da Fazio

Silvio Di Fabio, 33enne dell'Abruzzo è stato il vincitore della quinta edizione del Campionato Italiano di Memoria Open organizzato da Matteo Salvo, primo International Master of Memory Italiano realizzato in quel di Milano. Il ragazzo, sarà ospite di Fabio Fazio, nella giornata di domani con "Che fuori tempo che fa". Durante la competizione, ha conquistato il secondo posto, l'operaio cuneese Matteo Di Cianni, 29 enne, già vincitore dell'edizione 2016 del campionato, seguito dall'impiegata bresciana Mara Brescianini, 31 enne, tre volte campionessa nelle precedenti edizioni. Cosa racconterà a Fazio? I record dell'uomo non finiscono qui in quanto, proprio come riporta Ansa.it: "Di Fabio ha battuto tre record nazionali, rispettivamente nelle discipline di memorizzazione di codici binari (Binary numbers) ricordando senza errori un numero binario composto da 1.681 cifre ed in quella di memorizzazione di numeri (Spoken numbers), ricostruendo esattamente un numero lungo 206 cifre. Infine, ha battuto il record nazionale nella disciplina dei mazzi di carte, memorizzandone 315 (poco più di sei mazzi) in 30 minuti".

Silvio Di Fabio, l'uomo dall'infinita memoria

Silvio Di Fabio è nato a San Salvo, in provincia di Chieti. "Sapevo di avere una buona memoria e mi sono avvicinato alle tecniche proprio per potenziarla. In particolare, volevo migliorare l'apprendimento delle lingue straniere, fondamentali per poter svolgere al meglio il mio lavoro nel settore della ricerca", spiega all'Ansa intervistato dopo la vittoria. Le prove sostenute, così come si legge, riguardavano: "6.600 codici binari da memorizzare in 30 minuti e da riscrivere in 60 minuti; 360 nomi e visi da memorizzare in 15 minuti e da riscrivere in 30 minuti. Inoltre i candidati sono stati sottoposti a 750 immagini astratte da memorizzare in 15 min e riscrivere in 30 minuti e poi ancora numeri casuali e la memorizzazione del maggior numero possibile di parole casuali su un totale di 360, date storiche e altro ancora". Sicuramente, anche nel corso di Che fuori tempo che fa, Di Fabio metterà in gioco la sua straordinaria memoria a favore di camera.

