Soleil Sorge lascia Luca Onestini / Grande Fratello Vip: la nuova puntata segna l'addio?

Soleil e Luca

Soleil Sorge lascerà in diretta Luca Onestini? Gli amanti del trash, sembrano non attendere altro ma le cose potrebbero andare in maniera differente. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l'ex tronista sente più che mai la mancanza della sua attuale fidanzata. Ma non solo. L'ex Mister Italia si sta insospettendo: come mai tutti ricevono sorprese e notizie ma lui nulla? Dopo le dichiarazioni di lei a Pomeriggio 5, si pensa che domani sera, la bella conduttrice di Roma Channel, potrebbe entrare nella residenza più spiata d'Italia per lasciare il fidanzato in diretta. Tra le ultime indiscrezioni infatti, pare davvero esserci stato un avvicinamento molto interessante tra lei e Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne e attuale tutor di "Detto Fatto". Silvia Salemi però, grande amica di Soleil, durante una diretta su Instagram ha affermato a tal proposito che: “Queste storie sono tutti film mentali della gente, si fanno troppi film”. Giulia di seguito, ha rassicurato tutti i fan della coppia Sorge-Onestini, chiarendo: “Soleil è qui con me, sta solo con me”. Non ci sarà alcun colpo di scena domani sera? Il sacro fuoco degli ascolti TV, farà sicuramente in modo che qualcosa – invece – possa accadere.

Soleil al GF Vip per lasciare Luca?

I grandi estimatori del trash, sperano di poter vedere Soleil Sorge dentro la Casa per comunicare a Luca Onestini la sua decisione riguardo la loro storia d'amore. Qualcuno sostiene che la ragazza potrebbe lasciare il fidanzato in diretta comunicandogli di avere scoperto i messaggi che si è scambiato con Giulia Latini. Altri invece, pensano che Soleil non sia più innamorata di lui. E ancora, l'ipotesi che fa letteralmente perdere la testa ai fan dei “teatrini” TV, sarebbe non solo una separazione in diretta ma anche la sconvolgente dichiarazione: “Mi sono innamorata di un altro!” (Marco, in questo caso...). Secondo le ultime indiscrezioni di Silvia Salemi, i sostenitori del trash possono evitare di acquistare scorte e scorte di popcorn in quanto, tutto ciò non dovrebbe accadere. Proprio la bella ex corteggiatrice, in diretta con Barbara d'Urso aveva affermato di non avere alcuna intenzione di risolvere questa spinosa questione davanti le telecamere del programma: manterrà la promessa oppure sarà “costretta” a non rispettarla? Staremo a vedere cosa accadrà domani, quando nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset, si riapriranno i battenti di una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

© Riproduzione Riservata.