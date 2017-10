TEEN WOLF 6/ Anticipazioni dell'8 ottobre 2017: Liam nel mirino degli studenti

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox

TEEN WOLF 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il 14°, dal titolo "Faccia a faccia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Brett (Cody Saintgnue) si trova ancora nei boschi, intento a sfuggire alla caccia di Gerard (Michael Hogan) e Tamora (Sibongile Mlambo). I due seguono le tracce del giovane mannaro senza sosta, consapevoli che con le sue ferite non potrà salvarsi a lungo. Nel frattempo, Mason (Khylin Rhambo) rivela a Liam (Dylan Sprayberry) di essere rimasto traumatizzato dalla vista della creatura senza volto e che da quel momento in poi lo vede ovunque. Melissa (Melissa Ponzio) invece cerca di prelevare un campione di DNA dalla creatura, ma non riesce a causa del forte terrore. Decide così di chiamare in suo aiuto Chris Argent (JR Bourne), convincendolo ad entrare nell'obitorio con lei ed aiutarla a prelevare un pezzo di pelle della creatura.

Allo stesso modo, anche il figlio di Gerard inizia a provare una paura atavica che riesce a spiegare solo in base alla natura soprannaturale della creatura. Mason e Corey (Michael Johnston) invece chiedono l'aiuto di Lydia (Holland Roden) per scoprire la vera identità della creatura senza volto, ma non riescono a concludere molto. Intanto, Brett cerca di tamponare la ferita in fretta e decide di organizzare una trappola per colpire i due Cacciatori, che tuttavia si rivela un fallimento. Gerard infatti intuisce che il mannaro stia cercando di distogliere la loro attenzione con un diversivo e che si sia nascosto nei sotterranei. In quel momento, Lydia ritorna a scuola, nel punto esatto in cui ha avuto l'ultima premonizione e intuisce che il numero scritto con la scrittura automatica si riferisce ad uno degli armadietti. Nolan (Froy Gutierrez) invece convince Aaron (Rhenzy Feliz) a mettere alla prova le abilità di Corey, trafiggendolo con una penna in modo da verificare il suo potere di auto-guarigione. Con l'aiuto di Lori (Lily Bleu Andrew), la sorella di Brett, Scott e Malia (Shelley Hennig) trovano infine un segnale del mannaro che indica loro il luogo in cui trovarlo. Sapendo che Scott accorrerà in aiuto del suo simile, Gerard istruire ancora una volta Tamora perché possa catturare l'Alpha. Scott però viene ferito grazie ad una trappola e non riesce a guarire, motivo che spinge Liam e Lori ad allontanarsi dal resto del gruppo. Scott crede che si tratti di un inganno, ma Liam è convinto di riuscire a proteggere entrambi gli amici, non sapendo di star facendo in realtà il gioco di Gerard. Il Cacciatore infatti fa credere ai mannari di essere in salvo, per poi spingerli verso l'esterno e farli uccidere dai suoi uomini proprio di fronte a Liam.

ANTICIPAZIONI DELL'8 OTTOBRE 2017, EPISODIO 14 "FACCIA A FACCIA"

Nell'episodio di questa sera di Teen Wolf 6, il branco dovrà fare i conti con una minaccia più grande del previsto. La presenza della creatura senza faccia è infatti collegata con le sensazioni di terrore che colpiscono mannari e esseri umani, con l'unica differenza che questi ultimi stanno per scoprire la verità su alcuni abitanti di Beacon Hills. Scott ed il resto del branco dovranno inoltre fare i conti con Gerard, che sta istruendo Tamora con un preciso obbiettivo. Le difficoltà maggiori riguarderanno inoltre Liam, che avrà un duro confronto con Nolan. I ragazzi hanno infatti scoperto che Liam è in realtà un mannaro ed intendono provocare la sua rabbia in modo che si trasformi di fronte a tutta la scuola. Sarà il coach alla fine a salvare il nuovo Alpha dall'aggressione degli altri studenti, mentre Lydia avrà una nuova visione terrificante. Liam dovrà inoltre correre in aiuto di Brett e Lori, i due mannari che ha conosciuto in precedenza, e che sono stati presi di mira dai nuovi cacciatori. Il piano tuttavia si rivelerà più complicato del previsto.

© Riproduzione Riservata.