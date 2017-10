THE CAPTIVE - SCOMPARSA/ Su Rai 4 il film con Ryan Reynolds (oggi, 8 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai 4

The captive - Scomparsa va in onda su Rai 4 oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 21.05. Si tratta di una pellicola drammatica che è stata scritta e diretta nel 2014 da Atom Egoyan (Il dolce domani, Chloe - Fra seduzione e inganno, Ararat - Il monte dell'Arca) e interpretata da Ryan Reynolds (Lanterna Verde, Ricatto d'amore, Blade Trinity), Rosario Dawson (L'amore criminale, In trance, le serie tv supereroistiche Daredevil e Luke Cage) e Scott Speedman (Underworld evolution, The strangers, La serie tv Felicity). Il film ha partecipato in concorso al Festival di Cannes del 2014, dove è stato presentato in anteprima. È stato quindi distribuito dal settembre seguente, in un numero limitato di sale per poi uscire direttamente in home video. La trama del film è stata ispirata da un fatto di cronaca realmente avvenuto, cioè il rapimento di una bambina in un parco canadese. In realtà la vicenda narrata dalla pellicola al di là dell'ispirazione iniziale, è completamente di fantasia. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

Matthew (Ryan Reinholds) lascia la figlia Cassandra (Alexia Fast) da sola in auto per pochi minuti, mentre si trova in una stazione di servizio. I due stanno tornando da un allegro pomeriggio in un parco giochi. Quando Matthew torna all'auto però, la bambina è scomparsa. Matthew pensa che l'abbia seguito, non vista, nella stazione di servizio, ma nonostante tutti i suoi sforzi non riesce a ritrovare la figlia. Quando Matthew chiama la polizia l'unica possibile conclusione è che Cassandra sia stata rapita da ignoti. La situazione mina alle fondamenta sia la sicurezza di Matthew, distrutto dalla responsabilità di aver permesso il rapimento della bambina, sia il suo rapporto con la moglie Tina (Mireille Enos), che involontariamente lo incolpa del fatto. Trascorrono ben 8 anni, in cui la polizia non è riuscita a scoprire nulla e in cui i rapitori non si sono mai fatti sentire. La piccola Cassandra, è di fatto scomparsa nel nulla. Schiacciato dal senso di colpa Matthew decide di cominciare ad indagare per proprio conto, mentre una task force della polizia trova una possibile traccia seguendo un gruppo di pedofili. Alcuni indizi lasciano supporre che Cassandra sia ancora viva. Tina vive intanto nel terrore spiata in segreto dal rapitore della figlia.

