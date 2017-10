UMBERTO TOZZI/ La verità sull'operazione: "Non era solo appendicite, ho rischiato di morire" (Domenica Live)

Umberto Tozzi

Dopo la paura dei giorni scorsi, oggi Umberto Tozzi, celebre autore di uno dei maggiori successi musicali italiani (e non solo), "Ti amo", sarà ospite della trasmissione di Barbara d'Urso, Domenica Live. Finalmente racconterà per la prima volta in tv tutta la verità su quello che gli è capitato, sulla sua operazione chirurgica d'urgenza e sul rinvio del concerto all'Arena di Verona, in occasione della celebrazione dei 40 anni di "Ti amo", che ha segnato anche l'inizio del suo enorme successo. Sin dal principio si era detto che alla base dello slittamento del concerto-evento vi fosse un'appendicite tale da aver reso necessario un intervento chirurgico. Ma la verità è un'altra e Tozzi l'ha rivelata solo nei giorni scorsi in una intervista al quotidiano La Stampa, durante la quale ha asserito: "Ho rischiato di morire". Dopo essere stato dimesso dall'ospedale ed aver ritrovato un pizzico di serenità, finalmente il cantante ha deciso di rivelare ai suoi numerosi fan quanto realmente accaduto nelle passate settimane, ovvero lo scorso 18 settembre a poche ore dall'inizio del concerto-evento. Non si è trattato - come scritto nel comunicato ufficiale del suo staff - di una semplice appendicite, ma di qualcosa di molto più grave e che ha davvero messo l'artista a serio rischio.

LA NUOVA DATA DEL CONCERTO-EVENTO E L’ASSENZA DI ANASTACIA

"Da due giorni sentivo delle fitte al basso ventre. Dolori tra l’ombelico e il pube", ha rivelato Umberto Tozzi anticipando ciò che poi di lì a poco avrebbe appreso. Proprio mentre stava per dirigersi a Verona, in occasione del grande concerto, però, il cantante avrebbe avvertito un peggioramento delle sue condizioni, tale da decidere di recarsi in pronto soccorso. Qui però, i medici gli avrebbero subito dato il codice rosso e spedito in clinica immediatamente. "L’intervento, che se fosse stata appendicite sarebbe durato 40 minuti, fu di cinque ore. Non era una semplice appendicite infiammata ma diverticoli intestinali con un’infezione che si stava trasformando in setticemia": solo oggi Umberto Tozzi ha deciso di svelare la verità su quell'incredibile intervento chirurgico. "Ci stavo lasciando le penne e non me ne ero accorto", ha aggiunto. Dopo le dimissioni, Tozzi ha potuto tirare un sospiro di sollievo, tranquillizzato anche dai sanitari. Il prossimo 14 ottobre sarà quindi sul palco seppur con un grande dispiacere, ovvero la quasi certa assenza di Anastacia, ospite internazionale attesissima ma che a quanto pare per la nuova data è già impegnata in un’altra ospitata in Germania. Nel corso di Domenica Live, l'artista ripercorrerà le tappe del terribile intervento ma sorriderà anche con tante sorprese e clip sui momenti speciali della sua carriera.

