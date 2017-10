UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio, baci e coccole con Riccardo e Federica (Trono Over)

Gemma Galgani

Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono detti addio da diverso tempo. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, tuttavia, continuano a punzecchiarsi anche se il ritorno di fiamma appare un’utopia. Sia Gemma che Giorgio, infatti, stanno conoscendo nuove persone con le quali il rapporto ha già raggiunto un livello successivo. La dama, chiusa la storia con Marco Firpo e digerito il due di picche ricevuto da Gianfranco, non ha perso tempo tuffandosi tra le braccia di Riccardo. Dopo il primo bacio, la dama e il cavaliere hanno trascorso dei momenti piacevoli insieme scambiandosi carezze e coccole. Riccardo e Gemma sono intenzionati ad andare avanti nella conoscenza ma Tina Cipollari non crede affatto nel futuro di questa storia d’amore. La bionda opinionista, infatti, è convinta che la Galgani acceleri i tempi per restare sempre al centro dell’attenzione. Secondo Tina, infatti, Gemma è innamorata della televisione e della popolarità. La Galgani, però, ribadisce tutte le volte di essere davvero in cerca dell’amore. Riccardo sarà il principe azzurro che stava aspettando?

GIORGIO MANETTI E IL BACIO CON FEDERICA

Dopo Gemma Galgani, Giorgio Manetti ha fatto fatica a trovare una donna con cui portare avanti una storia duratura. Tutti i flirt nati nello studio del trono over di Uomini e Donne sono finiti dopo poche settimane di frequentazione. Ad oggi, infatti, il cavaliere non ha ancora trovato una donna che riesca a convincerlo a rinunciare alla libertà e all’indipendenza. Nel corso della nuova registrazione, Giorgio ha confessato di aver baciato Federica. Con la donna si è concesso un’uscita a cena. Al termine della serata, poi, Federica ha preso l’iniziativa baciando il cavaliere. Quando c’è di mezzo Giorgio, però, è difficile fare pronostici sul futuro della coppia. Il cavaliere, dunque, deciderà di andare avanti con Federica o, nella prossima registrazione, metterà fine alla loro conoscenza?

