UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Rosa Perrotta nella bufera, l’attacco a Giulia De Lellis (Trono Classico)

Rosa Perrotta

Rosa Perrotta è finita nel mirino dei fans di Giulia De Lellis per una storia pubblicata su Instagram Stories e che ha scatenato la pronta reazione dei supporters della fidanzata di Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, su Instagram Stories, ha pubblicato un video nel quale Rosa si ferma per dare una sigaretta ad una coppia gay. La fidanzata di Pietro Tartaglione, poi, ironizza sulla questione dicendo: “No no, tienila. Omaggio della casa”. I fans di Giulia De Lellis hanno subito pensato che il video che è poi stato segnalato tanto che, in poche ore, il filmato è sparito dal social network, fosse una frecciatina alla loro beniamina. A fare chiarezza, però, è stata la stessa Rosa che, in due post successivi ha scritto: “La mia storia è stata segnalata. Non cancellata” – fa sapere Rosa che ha poi aggiunto – “Forse non è chiaro. Che si chiami Franceschina, Teresina o Pincopallo, io avrei ironizzato comunque su una cosa così. Ero a cena con dei miei amici gay e ovviamente si parlava dell’argomento. Nonostante non abbiano trovato carine le parole che si sono usate, come credo nessuno di noi, il senso non era bacchettare la persona che nello specifico le ha usate, perché di chi lo dica, il perché, il per come… è irrilevante. La storia era per ironizzare su una cosa, ridicola e paradossale, il cui senso era ‘stiamo attenti a quello che diciamo perché, seppur senza malizia, rischiamo di urtare la sensibilità e dare messaggi sbagliati’. Invece di andare contro qualcuno non ci interessa”, conclude la Perrotta.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI: IL BATTESIMO DELLA PICCOLA BIANCA

Momento magico per Marco Fantini e Beatrice Valli che, a distanza di tre mesi dalla nascita della piccola Bianca, l’hanno battezzata alla presenza di parenti e amici. Per il grade giorno di Bianca, a Milano, sono giunte le sorelle di Beatrice, Ludovica ed Eleonora e la mamma Sandra. Proprio Ludovica Valli, su Instagram, ha pubblicato una splendida foto di famiglia con le sorelle, la madre e i figli di Beatrice, Alessandro e Bianca. “La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri, nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando, ridendo, difendendoci e cercando di capire il filo comune che ci legava”, ha scritto Ludovica. Beatrice, invece, ha scritto: “Sarà sicuramente una vita piena con te (piccola B.), ma sarà una vita fantastica”.

