VIA DALL'INCUBO/ Su canale Nove il film con Jennifer Lopez e Billy Campbell (oggi, 8 ottobre 2017)

Via dall'incubo, in onda su canale Nove

NEL CAST JENNIFER LOPEZ E BILLY CAMPBELL

Via dall'incubo è il film che va in onda su canale Nove oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di un thriller del 2002 che è stato diretto da Michael Apted (Il mondo non basta, Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero, Gorilla nella nebbia) e interpretato da Jennifer Lopez (Il ragazzo della porta accanto, Un amore a 5 stelle, Prima o poi mi sposo), Billy Campbell (Le avventure di Rocketeer, Dracula di Bram Stoker, la serie tv The killing) e Juliette Lewis (Assassini nati - Natural born killers, Cape fear - Il promontorio della paura, Dal tramonto all'alba). La colonna sonora è stata curata da David Arnold (Stargate, Indipendence day). Il compositore è noto soprattutto per aver scritto numerose colonne sonore per i film di James Bond, fra cui quello di Il mondo non basta, diretto dallo stesso Apted. Dopo quest'esperienza il rapporto fra i due è continuato per diversi altri film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VIA DALL'INCUBO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Slim (Jennifer Lopez) è la giovane cameriera di una tavola calda di provincia, timida e remissiva e con un rapporto molto difficile con il padre. Un giorno viene pesantemente infastidita da un cliente, ma per fortuna in sua difesa interviene Mitch (Billy Campbell). Slim rimane così colpita dal suo intervento da innamorarsi dell'uomo che la ragazza vede come il suo cavaliere. I due finiscono rapidamente per fidanzarsi e quindi sposarsi. Qualche anno dopo hanno una figlia, Gracie (Tessa Allen). La vita di Slim sembra essere perfetta, con una bella casa, un marito devoto e una figlia che cresce senza problemi. In realtà Mitch è violento e molto possessivo, sia con Slim che con la figlia. Nonostante lui tradisca la moglie con diverse donne, obbliga quest'ultima a vivere quasi segregata in casa. La situazione sembra peggiorare sempre di più, finchè Slim non decide di fuggire insieme alla piccola Gracie. Mitch però è sulle loro tracce e a Slim non resta altro che mettersi in contatto con suo padre, nonostante il loro rapporto non sia mai stato buono. Questi mette in contatto la donna con un suo amico, esperto di difesa personale, perchè addestri Slim e la renda finalmente in grado di difendersi.

