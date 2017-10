VINCITORE TALE E QUALE SHOW / Classifica terza puntata e pagelle: vince Filippo Bisciglia

Tale e Quale Show, terza puntata

CLASSIFICA TERZA PUNTATA

Terza puntata per Tale e Quale Show, il programma del venerdì di Rai 1 in onda eccezionalmente al sabato sera. Quello di Filippo Bisciglia è un trionfo in piena regola: la giuria premia all'unanimità il suo ricordo di Franco Califano, commovente ed evocativo senza trascurare tecnica e professionalità. La sua Minuetto è apprezzata in particolar modo da Christian De Sica e Loretta Goggi, che a fine esibizione hanno gli occhi lucidi. Meno emotivo Enrico Montesano, con la sua critica velata: "Caro Bisciglia, fare il Califfo non è una quisquilia". Delusione per Donatella Rettore, che gioca la sua carta vincente (o perdente?) con Gabriella Ferri. Non che sia un flop: la sua Sempre è apprezzata dalla maggior parte del pubblico in sala, che la accoglie con un caloroso applauso e una non meno eloquente standing ovation. Difficile dire se tanto calore sia indirizzato a lei o al suo personaggio. In ogni caso, si è guadagnata un secondo posto. Segue a ruota Piero Mazzocchetti/Roby Facchinetti, che rievoca atmosfere d'altri tempi con una pretenziosa cover de La donna del mio amico. Alla fine, la classifica della serata è così composta: Benedetta Mazza, Alessia Macari, Platinette, Federico Angelucci, Claudio Lippi, Edy Angelillo, Valeria Altobelli, Marco Carta, Annalisa Minetti, Piero Mazzocchetti, Donatella Rettore, Filippo Bisciglia.

ESIBIZIONI

Benedetta Mazza è decisamente la peggiore della serata. Checché ne dica la Cuccarini, non si è mai vista (né sentita) La notte vola interpretata così male. La sua voce flebile e le sue altrettanto fiacche movenze non rispecchiano per niente il ritmo e l'energia dei mitici Eighties. Lo stesso non si può dire di Marco Carta, che incarna appieno lo spirito naturalmente rock di Bon Jovi. Unica nota di demerito: il suo Jon, chissà per quale motivo, appare leggermente dandy. Voto: 7. Quanto a Edy Angelillo, a lei spetta una cover di un pezzo di Donna Summer. "Non devi esagerare", si raccomanda la Aureli, ma la sua è una raccomandazione vana. La Angelillo è davvero ridondante, e il brano prescelto non aiuta per niente. I celebri aneliti di Love to Love You Baby fanno sospirare di rimando. La sola differenza è che quelli di chi guarda sono sospiri di disappunto. Voto: 4. Se la voce di Alessia Macari è assolutamente somigliante a quella della Lopez, lo stesso non si può dire del suo aspetto. Il troppo bronzer rende il suo volto a dir poco fake, e la giuria preferisce sorvolare per dare più largo spazio a un'analisi tecnica. Voto: 7. Chiara è la prima tra i non-big a essere sdoganati a Tale e Quale Show. La voce della Galiazzo non è certo facile da interpretare, ma la Minetti non è nuova alle sfide (quasi) impossibili. D'altra parte, la stessa concorrente ha una voce straordinaria... un po' come la canzone prescelta. La giuria lo nota, e gioca ancora col titolo della canzone: "Per me dovrebbero pagartelo, questo straordinario". Voto: 7.

© Riproduzione Riservata.