AIDA YESPICA/ La nomination per Simona Izzo potrebbe essere una strategia? (Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

LA NOMINATION DI AIDA YESPICA: SIMONA IZZO

Aida Yespica è riuscita ad evitare la lite durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017, dato che la nomination a Simona Izzo potrebbe nascondere in realtà le sue reali motivazioni. In puntata, la modella ha infatti sottolineato di voler votare la regista per via della sua forza e perché è convinta che potrebbe vincere al televoto. Dati i contrasti che si sono verificati in Casa, è difficile tuttavia credere che la concorrente non fosse a conoscenza dei forti fastidi degli altri inquilini ed anche per questo il motivo che ha fornito a Ilary Blasy potrebbe in realtà nascondere ben altro. In realtà, in tutte queste settimane Aida non è entrata mai in contrasto con la Izzo, come invece accaduto con Daniele Bossari. Non è un atteggiamento estraneo al modus operandi della modella, ma la sua freddezza lascia sfuggire che i rapporti con la regista non sia per nulla positivi. Durante l'ultima settimana, Aida ha fatto inoltre molta attenzione a non prendere parte alle liti fra gli altri concorrenti. Una scelta che potrebbe sottolineare ancora di più la sua volontà di non mettersi al centro del tornado, ma anche la sua totale indifferenza verso l'esito degli ultimi contrasti.

IL MURO CON DANIELE BOSARI E LE AMICIZIE FEMMINILI

Il Grande Fratello Vip 2 continua anche per Aida Yespica, fra i concorrenti più anonimi di quest'edizione. La modella non è riuscita a superare quel muro che la divide da Daniele Bossari ed altri inquilini della Casa, anche se nelle ultime due settimane ha dimostrato una certa vicinanza a Gianluca Impastato e Jeremias Rodriguez. Sembra in realtà che Aida continui ad essere diffidente nei confronti della maggior parte dei concorrenti, anche se è evidente che cerchi di mantenere buoni rapporti con tutti. Forse proprio a causa di quanto successo con Bossari due settimane fa. La Yespica dimostra tuttavia di essere molto distante dalle dinamiche della Casa, a cui non prende parte in alcun modo. Al fianco di Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis è fra i concorrenti che si fanno meno da fare fra le quattro mura dell'abitazione, concentrata più che altro su trucchi, parrucco ed altri fattori simili. Ora che Marco Predolin ha abbandonato per forza di cose i suoi amati fornelli, rimane solo Lorenzo Flaherty ad occuparsi del cibo per tutti i compagni d'avventura, ma Aida dovrebbe valutare molto bene la possibilità che l'attore venga espulso dal televoto. In questo caso, chi potrebbe mai occuparsi di pranzi e cene per tutti quanti? Difficile che anche questo elemento non scateni un nuovo contrasto fra i concorrenti.

AIDA YESPICA: UNA CONCORRENTE ANONIMA

Il Gf Vip 2 potrebbe terminare entro breve per Aida Yespica, che al di là delle amicizie femminili sembra non riuscire simpatica agli occhi di molti concorrenti. La modella potrebbe infatti conquistare la nomination degli inquilini durante le prossime dirette, anche se la maggior parte dei concorrenti sembrano per ora concentrarsi sugli 'antipatici' della Casa. Una volta eliminati elementi forti come Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, si passerà tuttavia a sfoltire le fila più deboli. Aida di sicuro perderebbe nel confronto con la maggior parte degli altri concorrenti, dato che non si è fatta conoscere più di tanto, non collabora in Casa e soprattutto non dà nessun apporto concreto nelle dinamiche quotidiane. Questo è uno dei fattori più evidenti dell'esperienza di Yespica nel reality, in comune con tante altre inquiline che rientrano fra le sue simpatie.

