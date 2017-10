ALBANO CARRISI / La replica alle parole di Romina Power: "Bisogna saper cogliere l'ironia"

Albano Carrisi

Le dichiarazioni di Romina Power su Albano Carrisi fatte nell'ultima puntata di Verissimo hanno suscitato grande scalpore e curiosità. L'attrice americana, che per oltre trent'anni è stata legata al cantante di Cellino San Marco, ha infatti ammesso davanti a Sivia Toffanin: "Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!" E ha poi precisato: "Anch'io lo amo ancora, se tu vivi per trent'anni con una persona, come fai a staccare la spina completamente? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre." Immediate le discussioni nei social network, tanto da rendere necessario l'intervento dello stesso Al Bano che ha deciso di chiarire le parole della sua ex moglie, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. In essa, ha precisato di essere stanco delle tante chiacchiere relative alla sua famiglia e di essere più che mai fedele alla attuale compagna Loredana Lecciso, con la quale ha due figli in comune.

Albano Carrisi replica alle parole di Romina Power

Secondo Albano Carrisi, le dichiarazioni di Romina Power fatte a Verissimo vanno prese con la giusta dose di ironia: "Non è vero che ci amiamo ancora. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l’ironia". Ha quindi continuato: "Quello era e sarebbe stato ancora un bell’amore, ma è interrotto da troppi anni. Ora, io e Loredana abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare, che è la responsabilità di amarci e tenere unita la famiglia". L'ex showgirl, che qualche anno fa era ricercatissima in televisione, ha infatti abbandonato da tempo il mondo dello spettacolo, preferendo dedicarsi completamente al compagno oltre che ai figli Jasmine e Albano Junior, rispettivamente di 16 e 14 anni. Lo stesso cantante ha voluto precisare il proprio impegno e l'affetto esclusivo nei confronti della sua attuale compagna: "Abbiamo un impegno da genitori di due ragazzi, di 16 e 14 anni, che mi hanno tirato fuori dall’angoscia di vivere e hanno bisogno della presenza mia e sua. Su questo senso di famiglia io e Loredana siamo identici". E proprio quest'ultima ha preferito non aggiungere nulla a riguardo, evitando di intromettersi nella questione.

