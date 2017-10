Al Bano Carrisi e Romina Power/ Non ci amiamo più: siamo come fratello e sorella (Pomeriggio 5)

Al Bano Carrisi smentisce Romina Power (Foto: LaPresse)

Al Bano Carrisi non ne può più del gossip: il cantante pugliese non è arrabbiato, ma esausto. L'ex moglie Romina Power ha ammesso a Verissimo che si amano ancora, riaccendendo le voci su un possibile ritorno di fiamma. Se ne tornerà a parlare a Pomeriggio 5, che si è a lungo occupato del Leone di Cellino San Marco. La conduttrice Barbara d'Urso ha annunciato che parlerà dell'ultimo sfogo di Al Bano, il quale è preoccupato per la sua famiglia. «Prima di fare gossip, qualcuno ci pensa mai che io, a casa, ho una compagna e due figli? Perché sembra che agli italiani non importi altro che io e Romina torniamo insieme?», ha dichiarato l'artista in una telefonata intercorsa con il Corriere. E in effetti da anni si parla di una ipotetica riappacificazione con Romina Power, del resto la loro storia ha fatto innamorare gli italiani e li fa sognare ancora. Al Bano però ha smentito: non si amano più. «Certo che no. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l'ironia», ha spiegato nell'intervista.

"IO E LOREDANA LECCISO ABBIAMO UNA FAMIGLIA"

Ad unire Al Bano Carrisi e Romina Power è l'affetto, non l'amore, anche perché dopo aver vissuto trent'anni insieme non si può staccare del tutto la spina. «Quello era e sarebbe stato ancora un bell'amore, ma è interrotto da troppi anni. Ora, io e Loredana Lecciso abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare, che è la responsabilità di amarci e tenere unita la famiglia», ha dichiarato il cantante pugliese al Corriere. I fan continuano a sperare nel ritorno di fiamma con l'ex moglie, un "pressing" a cui l'artista ha trovato una spiegazione: «Quando li abbiamo fatti sognare, non hanno sognato, ma era tutto vero. Perché il destino, poi, ci ha remato contro e sono venuti gli anni della tragedia, purtroppo. Dico purtroppo tre volte». La perdita della primogenita Ylenia a New Orleans, nel 1993, è stata insopportabile e ha fatto "esplodere" il loro matrimonio: «Mi hanno salvato la musica e la fede».

"ORA ABBIAMO UN RAPPORTO CORRETTISSIMO"

Le voci su un ritorno di fiamma tra Al Bano Carrisi e Romina Power sono cresciute da quando i due sono tornati a cantare insieme. «Sarebbe un peccato perdere l'opportunità di fare concerti, visto che ci chiamano», ha dichiarato il cantante pugliese al Corriere, spiegando come è rinato il duo. L'idea è venuta a un impresario russo che aveva organizzato un concerto per i suoi 70 anni: «Mi ha chiesto se poteva invitare Romina. Gli ho detto: non verrà mai. E invece è venuta». Al Bano Carrisi pensava che non l'ex moglie non avrebbe mai accettato: «Sentivo troppo astio, c'era troppa lontananza». E invece non solo è successo, ma sul palco si è rivista la sintonia di sempre. «Ora, abbiamo un rapporto correttissimo, nel rispetto delle vite altrui. La sua in America, la mia in Italia. Siamo come fratello e sorella». Le dichiarazioni di Romina Power di sicuro non hanno fatto piacere alla compagna Loredana Lecciso: «Non l'ho sentita, ma non credo le trovi piacevoli».

