Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio / Lo amavo, eravamo fidanzati: la confessione al Grande Fratello Vip

Cristiano Malgioglio

Una diretta che ha inizio con una confessione shock quella del Grande Fratello Vip di oggi, 9 ottobre 2017: Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio sono stati una coppia. Nel corso della settimana, Malgioglio, stuzzicato da una Simona Izzo desiderosa di scoprire quale fosse stato il suo primo amore, ha infine svelato: "Alfonso Signorini è stato l'uomo della mia vita per tanti anni, finalmente l'ho detto. Sei contenta?", una confessione che, detta tra sorrisi e risate, ha però fatto credere si trattasse di uno scherzo. La conferma è però arrivata questa sera, all'inizio della quinta diretta del Grande Fratello Vip 2, quando Ilary Blasi, dopo aver mandato in onda il video della confessione di Malgioglio, ha chiesto conferma o smentita al suo opinionista.

CONFESSIONE SHOCK IN DIRETTA

Signorini, dopo un volto inizialmente perplesso, ha ammesso un pò infastidito la cosa: "Cristiano non sai tenerti un cecio in bocca. In effetti io e lui, prima dell'inizio del reality, ci eravamo promessi di non dire nulla e invece..". Una conferma che arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti, ma la rivelazione più bella arriva da Simona Izzo, che aggiunge un dettaglio inaspettato sulla confessione di Malgioglio: "La cosa più bella che mi ha svelato Cristiano è che lui e Signorini si sono conosciuti che erano etero, si sono infatti incontrati come amici ma si amavano così tanto come amici che hanno deciso di diventare gay per amarsi". Una bellissima rivelazione che ha emozionato i Vip a il pubblico in studio oltre che quello a Casa.

