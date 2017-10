Angela Caloisi/ Chi è la corteggiatrice di Uomini e donne che ha fatto impazzire Paolo e Mattia

Angela Caloisi, Uomini e donne

Uomini e donne ha incoronato la sua vera tronista, la bella Angela Caloisi. Bella, fisico asciutto, 23 anni e tanta voglia di diventare protagonista. Sul suo profilo Instagram non si contano i selfie e le pose da star e anche il suo arrivo al trono classico non è stato diverso visto che ha messo già in crisi i due tronisti della nuova edizione. Paolo Crivellin e Mattia Marciano sono pronti ad essere rivali per lei soprattutto fino a quando non dichiarerà di essere lì per uno di loro. La nuova stagione del trono classico sta prendendo forma proprio grazie ai corteggiatori che sembrano essere più tronisti di chi è seduto sul trono e tra essi non possiamo proprio non mettere proprio la bella Angela. La giovane studentessa di Economia e Commercio ha 23 anni ed è di Caserta, tifa per il Napoli e ha annunciato già di voler essere una donna in carriera magari proprio nel mondo dello spettacolo.

LA LOTTA DI PAOLO E MATTIA E LE PRIME SEGNALAZIONI

Le doti non le mancano e anche se non possiamo ancora pronunciarci su quelle della recitazione, sicuramente Angela è bella e sa come far girare la testa ad un tronista. La sua voglia di showbiz non appare solo sul suo profilo Instagram ma anche su YouTube dove, proprio qualche anno fa è stata protagonista di un video in cui si è lasciata andare a sensualissime pose. Per lei non mancano le segnalazioni che la danno già molto vicina a Mattia Marciano per via di due amici comuni con i quali la corteggiatrice si è lasciata immortalare. Sarà lei la scelta del tronista napoletano oppure si tratta solo di voci senza fondamento? Al momento sembra proprio di sì ma solo le prossime esterne riveleranno la verità. Intanto, oggi, Paolo e Mattia arriveranno di nuovo allo scontro per via di Angela.

© Riproduzione Riservata.