BEAUTIFUL / Quinn rischia di essere smascherata: il suo matrimonio è in pericolo?

Dopo l'interruzione della domenica, Beautiful riparte oggi all'insegna del flirt oramai sempre più evidente tra Quinn e Ridge. La coppia è rimasta chiusa in bagno dove ha avuto luogo un nuovo bacio appassionato. La promessa fatta a Ivy, dunque, non è stata mantenuta e la coppia faticherà a nascondere dei sentimenti sempre più forti. Ma un nuovo inconveniente potrebbe portare alla svolta di questa vicenda, con le inevitabili conseguenze del caso: Charlie assisterà ad una scena che farà nascere in lui più di qualche sospetto. Ridge avrà le labbra sporche di rossetto, molto simile a quello usato dalla Fuller e quello stesso oggetto sarà ora in possesso proprio della Guardia Giurata. Sarà lui stesso a mostrare alla compagna la prova del misfatto, esprimendo i suoi sospetti su questa tresca clandestina. Ma la sorella di Stephanie non potrà credere neppure davanti all'evidenza: non è possibile che Quinn abbia tradito il marito niente meno che Ridge!

I dubbi di Charlie sui Quidge

Nell'appunamento odierno di Beautiful, Charlie cercherà di convincere Pam dell'esistenza di un flirt tra Quinn e Ridge anche se le sue parole resteranno prive di conseguenze. Nel frattempo alla Forrester Creations terrà banco una discussione relativa a Coco: Rick scoprirà che la nuova stagista assunta da Thomas è una Spectra ed esprimerà le sue remore riguardo alla giovane. In passato, infatti, la Spectra si è macchiata di diversi atti di spionaggio industriale proprio ai danni della Forrester Creations e la stessa Coco potrebbe confermarsi poco affidabile come i suoi familiari. Il figlio di Brooke si dirà contrario all'assunzione anche se successivamente le parole della giovane riusicranno a far cambiare idea anche ai più dubbiosi. Si fideranno purtroppo della famiglia sbagliata: proprio in quel frangente Sally e Shirley continueranno a pensare al modo di convincere Coco ad assecondare le loro richieste, rubando i modelli della casa di moda avversaria.

