Belen Rodriguez/ Entra nella Casa per difendere i fratelli Jeremias e Cecilia (Grande Fratello Vip 2017)

Belen Rodriguez con i fratelli Jeremias e Cecilia

Belen Rodriguez entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2017: la bellissima showgirl varcherà la porta rossa per incontrare i fratelli Cecilia e Jeremias. Oggi, in prima serata su Canale 5, vedremo la fidanzata di Andrea Iannone all'interno del reality, ma solo per un po'. I fratelli hanno spesso parlato del loro legame con lei, dell'aiuto ricevuto, sia dal punto di vista economico e morale, e di quanto ne sentano la mancanza. Spesso parlando di Belen i fratelli Rodriguez si sono commossi, dicendo di sentirsi in colpa per non essere stati molto presenti nei momenti più complicati della sua vita. Stasera, dunque, andrà in scena un incontro a dir poco commovente, un triangolo familiare inedito, visto che mai prima d'ora i tre fratelli hanno partecipato insieme ad un programma televisivo. Cosa avrà da dire la bella Belen ai suoi fratelli? Un'idea l'abbiamo, visto il messaggio pubblicato nei giorni scorsi su Facebook: «Voi siete la cosa più bella di questo mondo. Fiera di guardarvi ogni giorno. Fiera della vostra umanità, fiera della vostra sensibilità, della vostra trasparenza! Fiera di voi, ieri oggi e per sempre!».

LA LITE TRA JEREMIAS E SIMONA IZZO

Belen Rodriguez oggi, lunedì 9 ottobre, darà il suo sostegno ai fratelli Cecilia e Jeremias, reduci dalla loro prima settimana da concorrenti individuali del Grande Fratello Vip. Non è un momento facile soprattutto per il fratello, che dopo una serie di scontri con Simona Izzo è stato accusato di essere violento e presuntuoso, tanto che Ricky Tognazzi, il marito dell'attrice, ha minacciato sui social: «Lo aspetto fuori con l'avvocato». Per le sue parole potrebbero essere presi dei provvedimenti? Lo scopriremo durante la puntata di stasera, nella quale ci sarà la tanto attesa riunione di famiglia Rodriguez. Di certo la bella argentina è pronta a prendere le difese del fratello, che rischia l'eliminazione per aver insultato l'attrice, peraltro in nomination con Lorenzo Flaherty. Belen ha già difeso il fratello su Instagram, stasera lo farà anche in diretta su Canale 5 all'interno della casa più spiata d'Italia.

LE RIVELAZIONI SUL DIVORZIO TRA BELEN RODRIGUEZ E DE MARTINO

Jeremias e Cecila Rodriguez stasera incontreranno la sorella Belen, ma ancora non lo sanno. Nel frattempo hanno parlato della showgirl argentina, facendo delle rivelazioni importanti sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino, da cui ha avuto il piccolo Santiago. I due hanno svelato inediti retroscena: Belen e Stefano due anni fa non si sono lasciati per «"l'intromissione di una terza persona», ma a causa di forti incompatibilità caratteriali. «Belen è una donna molto indipendente... non chiede e non vuole aiuto da nessuno», hanno detto i due fratelli di Belen ai coinquilini della casa più spiata d'Italia. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno aggiunto: «Per un uomo è difficile gestire una donna così». Non solo: si è parlato anche di Stefano De Martino. Jeremias ha rivelato che il ballerino sia attualmente fidanzato: «Non lo dice pubblicamente ma non perchè sia riservato, ma perché furbo».

