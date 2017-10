Belen Rodriguez e Ilary Blasi/ Video, bacio saffico in diretta: pubblico in delirio (Grande Fratello Vip 2017)

Ilary Blasi, bacio con Belen Rodriguez al GF Vip

La temperatura si innalza al Grande Fratello Vip, ma non all'interno della casa: è il bacio tra Ilary Blasi e Belen Rodriguez a riscaldare gli animi dei telespettatori. Inaspettato, ha regalato un colpo di scena alla puntata odierna che resterà a lungo nella storia della tv italiana. Dopo il bacio tra Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flaherty, ecco un altro bacio, seppur nello studio del reality. Dopo l'imbarazzo iniziale di fronte alla proposta di Alfonso Signorini, le due dive della tv italiana non hanno indugiato, scambiandosi un breve bacio. Forse qualche telespettatore avrebbe voluto assistere ad un bacio alla francese, ma dovranno accontentarsi di quello che Ilary Blasi e Belen Rodriguez si sono scambiate. «C'è stato un bacio e non ci sto capendo più nulla», ha scherzato la conduttrice del Grande Fratello Vip durante il collegamento con la casa più spiata d'Italia. «Ha le labbra molto morbide», il commento della showgirl argentina.

BELEN RODRIGUEZ E ILARY BLASI, BACIO COME MADONNA E BRITNEY SPEARS

Un bacio sì, ma anche tanta commozione per Belen Rodriguez, che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. «Vedo che preferisce stare con altre persone invece che con me. Forse si vergogna di noi, nel vederci alle sue dipendenze», si è sfogata la sorella Cecilia in confessionale. Parole che hanno toccato nel profondo la sorella Belen, che ha seguito non senza lacrime il video dello sfogo prima di abbracciare Cecilia. Su Twitter però l'incontro tra le sorelle Rodriguez è passato in secondo piano: il dibattito verte sul bacio tra Ilary Blasi, che ha optato stasera per un raffinato look total white per un abito lungo con un generoso spacco, e Belen Rodriguez. Su Twitter, ad esempio, hanno rievocato il bacio tra Madonna e Britney Spears di tanti anni fa.

Belen bacia Ilary Blasi, ha un aura potentissima!! #GfVip pic.twitter.com/f2vQ7hDR5q — Cose Non Cose (@cosenoncose) 9 ottobre 2017

