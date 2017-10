CECILIA RODRIGUEZ/ Diventa una concorrente singola: come legherà con i compagni? (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

CECILIA RODRIGUEZ E L'ANTIPATIA PER SIMONA IZZO

Cecilia Rodriguez può vivere un'esperienza nuova al Grande Fratello Vip 2, in seguito alla scelta da parte della produzione di dividerla dal fratello Jeremias. I due fratelli infatti sono entrati nella Casa come se fossero un unico concorrente, ma in seguito all'espulsione di Marco Predolin le cose sono cambiate. Durante l'ultima puntata, Cecilia ha dato la sua nomination a Simona Izzo per via della tendenza dell'attrice a chiarire eventuali contrasti con gli altri inquilini solo in occasione della diretta. La Rodriguez non ha infatti gradito questo tipo di comportamento alla luce di tanti episodi e sospetta inoltre che la regista sia un po' falsa. Subito dopo la diretta, Cecilia e Simona hanno infatti trovato il modo di confrontarsi ancora, soprattutto perché la prima continua a non comprendere determinati atteggiamenti della seconda. In questi ultimi giorni, le due concorrenti hanno avuto una nuova discussione riguardo alla falsità che aleggia nella Casa, in grado di destabilizzare ogni certezza. In particolare, la Rodriguez ha difeso Veronica Angeloni dagli attacchi della Izzo, che non ha digerito le accuse della pallavolista riguardo alle sue presunte bugie.

LA RODRIGUEZ E' POCO ATTIVA ALL'INTERNO DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

In queste prime settimane di Gf Vip 2 non abbiamo avuto modo di vedere molto di Cecilia, che ha preferito puntare tutto sulla conoscenza con le altre inquiline rispetto che su tutto il resto. Fra le meno attive della Casa, ha sempre suddiviso il suo tempo fra discorsi sul passato e approfondimenti sugli altri concorrenti. L'abbiamo vista raramente pulire la struttura, soprattutto in seguito all'unione fra ex Stazionati ed ex Privilegiati. La cucina è il regno di Lorenzo Flaherty e per questo Cecilia non si avvicina ai fornelli, come tanti altri inquilini, ma è anche vero che il suo contributo nelle dinamiche della Casa è del tutto assente. Osservatrice e contestatrice, Cecilia non fa di certo mistero del proprio pensiero riguardo a Simona Izzo o altri concorrenti con cui non è entrata in contatto, ma sembra in realtà tenere distanti tutti allo stesso modo. L'unica eccezione è il fratello Jeremias, con cui si è lasciata andare a pianti e nostalgie e che a sua volta ha consolato in situazioni analoghe.

I SOCIAL LA CONTESTANO

Il Gf Vip 2017 sta mettendo fortemente a rischio la possibilità per Cecilia Rodriguez di poter proseguire la sua esperienza nel reality. Giocare in coppia con il fratello le ha permesso finora di riscuotere di riflesso il successo ottenuto da Jeremias con diversi inquilini, primi fra tutti i più giovani. Questo particolare è stato messo in evidenza dalla stessa concorrente subito dopo la comunicazione della produzione di volerla dividere dal fratello. Cecilia non ha infatti legato allo stesso modo con gli altri concorrenti e teme che questo possa portarla presto a dover abbandonare la Casa. Allo stesso modo ha la possibilità di farsi vedere come concorrente singola e di giocare secondo le proprie strategie, invece che mediare il tutto con le idee di Jeremias. La possibilità tuttavia che Cecilia Rodriguez possa presto dover abbandonare il reality rimane molto forte, soprattutto in caso di televoto. Sui social è fra le più contestate del programma.

