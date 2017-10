CIELO DI PIOMBO, ISPETTORE CALLAGHAN/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 9 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Iris

Cielo di piombo, ispettore Callaghan va in onda su Iris oggi, lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 21.00. Il film poliziesco (titolo in lingua originale: The Enforcer) è stato prodotto nel 1976 ed è stato diretto da James Fargo. Si tratta del terzo film dedicato alla serie cinematografica dell'ispettore Harry Callhagan. Nel cast troviamo grandi attori americani del calibro di Clint Eastwood, Tyne Daly, Bradford Dillman, John Mitchum e Harry Guardino. Tyne Daly, che nel film interpreta Kate Moore, è un'attrice americana nota al grande pubblico televisivo per aver preso parte a due serie tv di successo come Giudice Amy e New York New York. Nella serie tv New York New York, Tyne Daly veste i panni di una poliziotta, proprio come accade in Cielo di piombo, ispettore Callaghan. Il personaggio di Mary Beth Lacey le ha permesso di vincere ben quattro Emmy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Harry Callaghan è un astuto e abile poliziotto. Per via delle sue metodologie irruente ed alla mancanza di diplomazia, uccide tre criminali a brucia pelo. Per punizione, il suo comandante decide di relegarlo ai lavori di ufficio, costringendolo a sedere ad una scrivania. Tuttavia, la punizione dura davvero pochissimo tempo. La città viene infatti minacciata da un pericoloso gruppo di balordi che, dopo aver rapinato un deposito di armi ed esplosivi, minaccia di utilizzare il bottino della rapina per mettere sotto assedio l'intera popolazione. Callaghan torna sul campo. Accanto a lui viene affiancata Kate Moore, una nuova detective del distretto di San Francisco. Inizialmente, il rapporto tra i due è alquanto burrascoso. Callaghan non sopporta la sua collega, considerandola di peso e priva di esperienza sul campo. Di li a poco, deciderà poi di abbandonare il distretto per alcuni dissapori sorti nei confronti del sindaco della città. Ma diverso tempo dopo, il politico verrà rapito, spingendo Harry a ritornare a lavoro. Grazie all'aiuto di Kate Moore, scopre che il sindaco è tenuto in ostaggio presso il vecchio carcere di Alcatraz. Riusciranno Harry e Kate a trarre in salvo l'ostaggio e a sgominare la banda criminale?

