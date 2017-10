CODICE GENESI/ Su Rai 4 il film con Denzel Washington (oggi, 9 ottobre 2017)

Codice Genesi su Rai 4

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film Codice Genesi andrà in onda su Rai 4 oggi, lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 21.00. Si tratta di una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata diretta dalla coppia di registi formata da Albert e Allen Hughes. Nel cast figurano attori del calibro di Denzel Washington, Gary Oldman e Mila Kunis. La pellicola uscì nei cinema americani nel gennaio del 2010 e in quelli italiani nel mese successivo. Mila Kunis, che interpreta il ruolo di Solara, è un'attrice americana di origine ucraine. Nel 2010 si è aggiudicata il prestigioso Premio Mastroianni per il suo ruolo di attrice non protagonista del film Il cigno nero. Tra le sue interpretazione cinematografiche ricordiamo Il grande e potente Oz, Jupiter - Il destino dell'universo, Amici di letto e Ted. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CODICE GENESI, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Eli è uno dei pochi uomini sopravvissuti a un terribile conflitto nucleare. Spinto dalla necessità di dissetarsi, si avvicina a una piccola roccaforte guidata dal sanguinario Carnegie, un criminale locale che domina a suo piacimento sugli abitanti del piccolo centro abitato. L'obiettivo di Carnegie è quello di impadronirsi di un misterioso libro, al fine di conquistare il controllo sul maggior numero di città. Parte delle sue forze militari sono infatti concentrate proprio sulla ricerca del libro. Aggredito da un gruppo di balordi, Eli riesce a disarmarli con gran facilità, tanto da meritarsi il rispetto di Carnegie. Eli viene dunque ospitato nella roccaforte di Carnegie che, nel frattempo, ordina a sua figlia Solara di sedurre l'uomo. Eli, però, non cede alle avance e divide il suo pranzo con la ragazza. Quest'ultima nota che l'uomo trasporta con se uno strano libro. Il giorno successivo, Carnegie scopre del libro e capisce che si tratta proprio del manufatto che sta cercando da tanto tempo, ovvero la Bibbia. Quella stessa sera Eli viene attaccato dagli uomini di Carnegie ma, con gran sorpresa di tutti, riesce a schivare ogni singolo proiettile. Eli è costretto a fuggire via e Solara, affascinata dal misterioso straniero, decide di seguirlo nel suo viaggio. L'uomo le spigherà presto che la Bibbia che porta con se è l'unica copia del testo sacra sopravvissuta alla guerra nucleare. La sua missione è portare la copia in suo possesso in un posto sicuro, dove verrà conservata con estrema cura.

